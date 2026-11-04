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Investigan lo ocurrido

Muere un hombre tras ser agredido con un arma blanca en el barrio de Miralbueno, Zaragoza

Los detalles La víctima es un joven de 22 años. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de media hora, pero no lograron salvarle la vida. El Grupo de Homicidios ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalAgencia EFE
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La Policía Nacional ha informado del fallecimiento de un hombre, al parecer, tras ser agredido con un arma blanca, en la calle Ibón de Plan, en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza.

El suceso ha ocurrido en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El Grupo de Homicidios ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La Jefatura no ha confirmado si hay algún detenido y ha avanzado que no dará más detalles.

Según fuentes del 080 citadas por 'Heraldo de Aragón', la uvi móvil de los Bomberos de Zaragoza llegó al lugar sobre las 00:35. La víctima es un joven de 22 años que presentaba una herida muy grave en una pierna que le alcanzó la arteria femoral.

De momento, se desconocen cuántas puñaladas recibió. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de media hora, pero no lograron salvarle la vida.

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