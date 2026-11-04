Muere un hombre tras ser agredido con un arma blanca en el barrio de Miralbueno, Zaragoza

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles La víctima es un joven de 22 años. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de media hora, pero no lograron salvarle la vida. El Grupo de Homicidios ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La Policía Nacional ha informado del fallecimiento de un joven de 22 años tras ser agredido con un arma blanca en Zaragoza, en la calle Ibón de Plan, barrio de Miralbueno. El incidente ocurrió en la madrugada del 4 de noviembre, y el Grupo de Homicidios ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, sin confirmar detenciones por el momento. Según el 'Heraldo de Aragón', los Bomberos de Zaragoza llegaron al lugar alrededor de las 00:35, encontrando a la víctima con una herida grave en la pierna que afectó la arteria femoral. A pesar de los esfuerzos de reanimación, no lograron salvarle la vida.

La Policía Nacional ha informado del fallecimiento de un hombre, al parecer, tras ser agredido con un arma blanca, en la calle Ibón de Plan, en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza.

El suceso ha ocurrido en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El Grupo de Homicidios ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La Jefatura no ha confirmado si hay algún detenido y ha avanzado que no dará más detalles.

Según fuentes del 080 citadas por 'Heraldo de Aragón', la uvi móvil de los Bomberos de Zaragoza llegó al lugar sobre las 00:35. La víctima es un joven de 22 años que presentaba una herida muy grave en una pierna que le alcanzó la arteria femoral.

De momento, se desconocen cuántas puñaladas recibió. Los sanitarios intentaron reanimarlo durante más de media hora, pero no lograron salvarle la vida.

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