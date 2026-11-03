Manifestación en Madrid por el "desalojo violento" de la acampada de Sol: la marcha intenta avanzar hacia Cibeles

¿Por qué es importante? Los manifestantes piden el cese de la violencia policial y que la lucha por la vivienda continúe en el debate político.

Una manifestación se ha desarrollado en Madrid tras el desalojo de la acampada en Sol, con protestas que se dirigieron hacia Cibeles. La Policía intentó impedir el avance cortando la calle Alcalá. Los manifestantes exigen el cese de la violencia policial y que la vivienda se considere un derecho universal. La Delegación del Gobierno en Madrid afirmó que la operación fue "sin violencia", describiéndola como un "último recurso" y siguiendo principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad". Sin embargo, los acampados denuncian una intervención violenta, con heridos y el uso de gas pimienta.

Una manifestación tras el desalojo de la acampada de Sol ha arrancado la tarde de este martes desde el propio kilómetro cero de Madrid hasta Cibeles, algo que la Policía ha tratado de impedir cortando la calle Alcalá y ha resultado en que los activista volvieran al punto inicial. La protesta ha sido convocada después de que los acampados denunciaran agresiones y uso de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios esta madrugada.

Durante la protesta, los manifestantes han realizado una sentada a las puertas del Banco de España, donde varios de los organizadores han intervenido. Luego se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada, que perdió la vida en el hospital el pasado 7 de octubre.

Sentada a las puertas del Banco de España en la manifestación convocada este martes por el desalojo de Sol.

Entre los reclamos de los manifestantes está el cese de la violencia policial en momentos como la disolución de la acampada y que la vivienda llegue a ser un derecho universal. La Delegación del Gobierno, por su parte, defendió durante la mañana que la actuación de los cuerpos y fuerza de seguridad se llevó a cabo "sin violencia".

Choque de versiones

El desalojo ha dejado dos versiones enfrentadas sobre cómo se desarrolló la intervención policial. La Delegación del Gobierno en Madrid sostiene que el operativo se llevó a cabo de forma gradual, sin violencia, como "último recurso" y bajo los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad". Según sus datos, el dispositivo permitió desalojar a 334 personas y se saldó con dos detenidos por "desobediencia y resistencia".

Mientras, los acampados denuncian haber sufrido una "intervención policial violenta" durante la madrugada. La organización asegura que varias personas resultaron heridas por golpes y por el uso de gas pimienta, además de denunciar la pérdida de sus pertenencias durante el desalojo.

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