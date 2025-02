"¡Fuera de aquí, desgraciado!": una dependienta de Lepe (Huelva) planta cara a un ladrón armado y lo hace huir

Lo que debía ser un atraco rápido terminó en una bochornosa huida para un delincuente que intentó robar en una tienda de ultramarinos en Lepe (Huelva). Celia Antonio, la dependienta que estaba en el establecimiento junto a su madre, no solo amedrentó ante el presunto asaltante, sino que lo espantó a gritos y lo obligó a salir con el rabo entre las piernas.

"Dame todo el dinero que tengas", decía él, pero cuando me lo repitió le solté un "¿cómo? Y ahí ya empezó a dudar", relata Celia entre risas.

La joven, que en ningún momento perdió la calma, asegura que en un primer momento pensó que la pistola que llevaba el atracador era de juguete. "Pensé: se está quedando conmigo. Pero luego me han dicho que era de verdad".

Aun así, no dudó ni un segundo en encararse al ladrón: "Él pensó: 'con una pistola se va a cagar'. Y mi reacción fue justo la contraria".

Su valentía ha sido celebrada por vecinos conocidos: "Me dicen que qué cojones he tenido. Anda que no..."

El asaltante, incapaz de manejar la inesperada reacción de Celia, terminó huyendo de la tienda sin llevarse nada. La Guardia Civil continúa con las investigaciones para dar con su paradero.