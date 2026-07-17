El incendio en Lozoyuela, en Madrid, sigue aún sin controlar y sin perimetrar: Cinco Villas se mantiene confinada

Los detalles Emergencias 112 ha informado de que los Bomberos y los agentes forestales llevan trabajando desde primera hora de la mañana en el incendio. Hay 28 medios terrestres desplegados.

Las llamas avanzan sin control en Madrid, afectando principalmente a Lozoyuela, donde un incendio se declaró el jueves por la tarde. El servicio de Emergencias 112 informa que 28 medios terrestres, junto a equipos de SUMA112 y ERIVE, trabajan desde la mañana para controlar y perimetrar el fuego. El incendio, originado a las 16:00, afecta a una zona entre Mangirón, Buitrago y Cinco Villas, manteniendo confinados a los vecinos de Cinco Villas. La autovía A-1 y otras carreteras están cortadas. La Guardia Civil ha desplegado patrullas, y el Ayuntamiento ha habilitado un polideportivo para acoger a los afectados. Se ha activado la Situación Operativa 2 del plan INFOMA y detenido a un sospechoso de provocar el incendio.

Las llamas siguen avanzando sin control en Madrid. Siguen progresando en Lozoyuela, en un incendio declarado durante la tarde del jueves en la capital de España. Así está el fuego, aún sin controlar y sin perimetrar ante el trabajo de los Bomberos y de los agentes forestales que trabajan para lograr tal cometido.

Así ha informado el servicio de Emergencias 112, transmitiendo que los diferentes efectivos están trabajando en el incendio desde primera hora de la mañana para controlarlo y para perimetrarlo. Son hasta 28 los medios terrestres allí desplegados, con equipos del SUMA112 y el ERIVE de protección civil, a la espera de que se activen los medios aéreos.

Ya trabajaron en el lugar durante la tarde. Ya colaboraron en las tareas de control y de extinción de un fuego que se originó a las 16:00 y que afecta a una zona entre Mangirón, Buitrago y Cinco Villas.

Allí fue donde se originó un incendio que todavía mantiene confinados a los vecinos de Cinco Villas y que hizo que Protección Civil mandara un Es-Alert: "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

Además, está cortada al tráfico la salida 69 en la autovía A-1 (Madrid-Burgos), la M-126 desde el kilómetro 0, la M-127 y la carretera M-135 desde el kilómetro 5.

Por su parte, la Guardia Civil ha desplegado patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia. Trabaja allí también el UPRONA, el grupo de élite y refuerzo del SEPRONA.

En ese sentido, Elisa González, primera teniente de alcalde de Buitrago de Lozoya, ha explicado que el fuego afecta principalmente al Cerro Cinco Villas, una zona famosa por sus pinares y con una antena repetidora en su punta y que se ubica en el municipio de Puentes Viejas.

Las labores se centran en evitar que el fuego llegue a las dehesas y a la localidad, con las urbanizaciones de Los Robles y San Lorenzo cercanas a la zona del incendio.

El Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo municipal para poder acoger a los vecinos de la localidad y de la cercana pedanía de Manjirón (Puentes Viejas) en caso de necesidad.

Situación Operativa 2

La Situación Operativa 2 del plan INFOMA se activa en aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

También incluye aquellas situaciones en que pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente en seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, sean incorporados medios extraordinarios; o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.

Por su parte, se ha detenido a un hombre como sospechoso de provocar este incendio que, de momento, ha llevado a evacuar a más de un centenar de personas y a confinar a otras 2.000.

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