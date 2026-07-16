Detenidas dos mujeres en Palma de Mallorca por vandalizar cinco inmobiliarias en protesta por el turismo masivo

Las detenidas, activistas antiturismo de Palma de Mallorca, hicieron pintadas, rompieron cristales y pusieron pegamento en las cerraduras en las inmobiliarias. Una de ellas está situada en un edificio que es Bien de Interés Cultural.

En Palma de Mallorca, la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por vandalizar cinco inmobiliarias. Las detenidas, dos jóvenes de 28 años, utilizaban sprays con el que hacían pintadas con mensajes en contra del turismo masivo.

Junto a otras personas, que las autoridades todavía están trabajando para identificar, actuaban de noche, pintando los escaparates, rompiendo cristales e incluso poniendo pegamento en las cerraduras.

Entre los inmuebles vandalizados se encuentra un edificio que es Bien de Interés Cultural. "Esto no es grafiti, no es arte urbano. Esto es vandalismo y daños", apunta Bea de Vicente.

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