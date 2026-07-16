Ahora

La policía busca a tres personas más

Detenidas dos mujeres en Palma de Mallorca por vandalizar cinco inmobiliarias en protesta por el turismo masivo

Las detenidas, activistas antiturismo de Palma de Mallorca, hicieron pintadas, rompieron cristales y pusieron pegamento en las cerraduras en las inmobiliarias. Una de ellas está situada en un edificio que es Bien de Interés Cultural.

Las detenidas, activistas antiturismo de Palma de Mallorca, hicieron pintadas, rompieron cristales y pusieron pegamento en las cerraduras en las inmobiliarias. Una de ellas está situada en un edificio que es Bien de Interés Cultural.

En Palma de Mallorca, la Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por vandalizar cinco inmobiliarias. Las detenidas, dos jóvenes de 28 años, utilizaban sprays con el que hacían pintadas con mensajes en contra del turismo masivo.

Junto a otras personas, que las autoridades todavía están trabajando para identificar, actuaban de noche, pintando los escaparates, rompiendo cristales e incluso poniendo pegamento en las cerraduras.

Entre los inmuebles vandalizados se encuentra un edificio que es Bien de Interés Cultural. "Esto no es grafiti, no es arte urbano. Esto es vandalismo y daños", apunta Bea de Vicente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La Audiencia de Madrid levanta la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y confirma que será juzgada por un jurado popular
  2. El DAO de la Guardia Civil dice que Marlaska y Mercedes González le llamaron para investigar la filtración del correo personal de Begoña Gómez
  3. El TJUE avala la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo
  4. ¿Sanción a Argentina a las puertas de la final? La razón por la que Paredes y Lo Celso podrían perderse el partido contra España
  5. La UME lucha contra el incendio de Zaragoza: las llamas obligan a desalojar Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba
  6. Casa nueva a estrenar por 10 euros: una empresa rifa dos viviendas de más de 100 metros cuadrados en Málaga valoradas en 180.000 euros