Vivir con 50 grados en España: cómo prepararse para soportar temperaturas extremas

Los detalles A temperaturas alrededor de 50 grados llegaríamos en días puntuales, en lugares puntuales, bajo condiciones de olas de calor muy extensas y también de fuertes rachas de viento.

Los veranos son cada vez más calurosos, y ciudades como Barcelona buscan adaptarse a temperaturas extremas que podrían alcanzar los 50 grados, como ocurre en Dubái. En esta ciudad, el aire acondicionado es omnipresente, incluso en paradas de autobús, y las piscinas cuentan con sistemas de refrigeración. Alejandro Pérez, residente español en Dubái, destaca que el aire acondicionado es esencial y constante. Belén Samper, meteoróloga de laSexta, señala que en España podríamos llegar a esos 50 grados en escenarios desfavorables de cambio climático. Según el médico José María Molero, las personas jóvenes y sanas podrían soportar estas temperaturas extremas.

Los veranos son cada vez más calurosos. Por eso, ciudades como Barcelona quieren prepararse para saber cómo convivir con temperaturas extremas. En España podríamos llegar a los 50 grados. ¿Cómo sería vivir en ese infierno?

En algunas ciudades como Dubái, ya no se preguntan cómo es vivir con 50 grados porque ya se han acostumbrado esas temperaturas infernales. ¿Cómo lo hacen? Con sus particulares refugios climáticos, hasta en las paradas de autobús. En esta ciudad, el aire acondicionado está por todas partes.

"Todas las casas tienen aire acondicionado que lo tenemos puesto prácticamente 24 horas y de hecho, una de las cosas curiosas de aquí es que el aire acondicionado es central, como en España la calefacción", explica Alejandro Pérez, español viviendo en Dubái.

Y eso de ir a la playa a refrescarse. "Casi nadie va a la playa porque es desagradable o vas a la playa por la noche porque durante el día entre el calor que hace y que el agua está caliente es cero agradable", asegura Pérez.

Las piscinas tienen su propio sistema de refrigeración y en algunos casos, echan incluso bloques de hielo.

Estas condiciones, ¿podrían darse en España? Según Belén Samper, meteoróloga de La Sexta, no se puede descartar que lleguemos a esos 50 grados en escenarios a largo plazo y los más desfavorables en cuanto a cambio climático.

¿Un verano con 50 grados? "Se llegaría en días puntuales, en lugares puntuales bajo condiciones de olas de calor muy extensas y también de fuertes rachas de viento", cuenta Samper.

¿Y cómo respondería nuestro cuerpo? A partir de los 50 grados sí que estamos ya en una situación límite. Depende mucho de la humedad, depende mucho de la edad de la persona que esté expuesta, de la actividad física que se realice.

A la pregunta de si podríamos soportar esa temperatura, José María Molero, médico de familia, responde que sí, concretamente las personas más jóvenes y más sanas. Un escenario que parece que cada vez está más cerca.

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