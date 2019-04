La Fiscalía recurrirá que Ángel Hernández sea juzgado por un tribunal de violencia de género

La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid supone un nuevo giro en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple.

Ángel Hernández, quien reconoció los hechos, pasó a disposición de la jueza que estaba de guardia, el 36 de Madrid, que decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio.

Ahora, la juez del 25 ha decidido que el caso se investigue en un juzgado de Violencia contra la Mujer. Se ampara en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Tribunal Supremo, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza. La responsable de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín-Nájera, asegura que "no comparte" la postura de que no está especializada para continuar con la investigación ni tampoco la interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la delimitación del concepto de violencia de género en el que se basa. "Es un caso bastante alejado de la violencia de género y no debería confundirse", explicó la fiscal.

También recurrirá el auto la defensa particular. La letrada de Ángel Hernández señaló que "no se puede considerar en ningún caso que lo que hizo fue un acto contra ella. Muy al contrario. Siguió los deseos de su esposa". Por ello, la abogada insiste en que el caso debe volver a ser competencia del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.