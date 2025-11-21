Redondo condena la agresión sexual a dos activistas que se manifestaban contra el fascismo: "Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada"

"Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras", ha exaltado la ministra de Igualdad en sus redes sociales en referencia al hombre que tocó los pechos de las afectadas. "Nuestros cuerpos son nuestros", ha añadido.

Dos activistas de Femen que se manifestaban contra el fascismo este jueves, día del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, fueron agredidas sexualmente por uno de los asistentes. Uno de los hombres que acudieron a la misa en honor al dictador tocó los pechos a ambas, un impactante suceso al que ha reaccionado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras", ha exaltado Redondo en sus redes sociales, a lo que ha añadido que "han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada, pero la sociedad en general sí".

Así, la ministra condenaba esta agresión sexual, que fue retransmitida en directo: "Ya no consentimos que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador. Nuestros cuerpos son nuestros".

Las afectadas, que protestaban con el pecho descubierto, fueron insultadas a su llegada a la parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid. "Guarras" o "perras" fueron algunos de los gritos que escucharon los presentes.

Momentos después, un hombre que portaba la bandera anticonstitucional en la mano y un puro en la boca las agarró de los pechos en varias ocasiones.

"Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que gritaban y podían leerse en las pancartas que las activistas mostraron cuando fueron agredidas.

