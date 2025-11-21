Ahora

Accidente doméstico

Hallan el cadáver de un anciano en estado de descomposición en un trastero en Málaga

Los detalles Los servicios de emergencias hallaron el cadáver de un hombre de 84 años en un trastero de Málaga tras el aviso de varios vecinos por el fuerte olor. Las primeras pesquisas apuntan a un accidente sin indicios de violencia.

Agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Málaga en una imagen de archivo.Agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Málaga en una imagen de archivo.Policía | Europa Press

Los servicios de emergencias encontraron este martes el cadáver de un hombre de 84 años en avanzado estado de descomposición dentro de un trastero de un bloque de viviendas de Málaga, después de que varios vecinos alertaran por el fuerte olor que salía del habitáculo.

Según informó a EFE un portavoz del 112, el hallazgo se produjo poco después de las 13:30 horas en un edificio de la calle Caramba, en la capital malagueña. Fue el administrador de la comunidad quien dio aviso al servicio de emergencias tras recibir las quejas de los residentes y comprobar que el propietario del trastero no lograba contactar con su inquilino.

Los hechos han tenido lugar en el barrio de Carranque, según ha adelantado 'Málaga Hoy', en el distrito de Cruz de Humilladero.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional, servicios sanitarios y bomberos, que localizaron el cuerpo sin vida del anciano bajo una estantería, tal y como adelantó este viernes 'Diario Sur'.

A falta de los resultados de la autopsia, las primeras pesquisas apuntan a un accidente: el hombre podría haber fallecido tras caerle encima una de las estanterías del trastero. Las fuentes policiales consultadas por EFE descartan, por el momento, signos de violencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo culmina su inédito juicio contra el fiscal general con un fallo sin sentencia que indigna al Gobierno y envalentona al PP
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. El Supremo convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves para decidir si les envía a la cárcel
  4. Salvador Illa: "Cataluña está comprometida con la prosperidad compartida, generarla y compartirla territorialmente"
  5. Trump pide arrestar y condenar a muerte a los demócratas que instan al Ejército a desobedecer "órdenes ilegales"
  6. Agresión sexual en directo: un asistente a la misa de Franco toca los pechos a dos activistas que se manifestaban contra el fascismo