Alfonso Pérez Medina, sobre el franquista que ha tocado los pechos a dos activistas: "Puede constituir un delito de agresión sexual"

Alfonso Pérez Medina reacciona en este vídeo al momento en que un franquista toca los pechos de dos manifestantes que protestaban desnudas por una misa en honor a Franco. En este vídeo, señala que se trata de "un delito en directo".

Dos manifestantes protestaban con sus pechos desnudos frente a la iglesia de los Doce Apóstoles de Madrid, donde iba a tener lugar una misa en honor a Franco.

Allí, un hombre que portaba una bandera preconstitucional agredía a las manifestantes con empujones e incluso llegaba a tocar sus pechos, ante el evidente rechazo por parte de las mujeres.

"La han tocado porque ellos aprovechan cualquier ocasión", comenta en el vídeo sobre estas líneas Cristina Almeida, mientras que Alfonso Pérez Medina apunta que "eso puede ser delictivo".

"Eso puede constituir un delito de agresión sexual perfectamente, porque ese tocamiento sin consentimiento...", señala el responsable de Tribunales de laSexta, que indica que "son bastante explícitas las imágenes".

"Un delito en directo", añade Medina, que recuerda que "la de Rubiales fue un beso y esto es incluso peor, porque es una zona erógena" y que el agresor podría enfrentarse a un año de cárcel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.