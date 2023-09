Un estudio denuncia que el 85% de las mujeres no tienen tratamientos eficaces para los síntomas de la menopausia en los países más avanzados. Y es que aunque sea un proceso natural, no exime de una intervención para aliviar sus efectos. En algunas ocasiones, los síntomas incapacitan para el trabajo. La menopausia depende de la reserva de óvulos de cada mujer al nacer y el inicio puede variar entre los 45 y 55 años.

Juana María Perea, quien empezó con desajustes menstruales a los 42 años, cuenta que, "de pronto, aparecieron los sofocos de un día para otro". "Pedí cita con mi ginecólogo y salí de la consulta tal y como entré", recuerda Perea, quien lleva seis años buscando información para mejorar su calidad de vida por su cuenta: "Los profesionales solo me dicen que es un paso normal y que si no tengo ningún problema grave, que lo tengo que pasar, pero no sé hasta qué punto tengo que aguantar el tener insomnio", lamenta.

Se trata de un duro proceso que, además, la mayoría sobrellevan en silencio y en solitario. "La mujer se encuentra con falta de información porque se vive muy en silencio; es un tabú enorme", señala al respecto Emma Ribas, psicóloga y sexóloga.

Solo el 15% de las mujeres con menopausia recibe un tratamiento adecuado. "El problema que tenemos siempre con la menopausia es que la gente tiene en la cabeza que no es nada, que es lo que tiene que pasar todo el mundo", critica Santiago Ruiz de Aguiar, director territorial de HM Hospitales. Sin embargo, la falta de tratamiento puede desencadenar en "osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, infartos, o fracturas", tal y como advierte el director territorial de HM Hospitales.

Expertos denuncian la falta de investigación en tratamientos

Así, los expertos denuncian que falta investigación en tratamientos y dar a conocer las terapias hormonales (THM) dirigida a los estrógenos. "Necesitamos estudios más largos para tener un abanico de posibilidades suficientes para que cada mujer elija el tratamiento que necesita", defiende Pluvio Coronado, Presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

El tratamiento más eficaz, coinciden los expertos, es la terapia hormonal: "Hay que tratarlas con hormonas, porque no es un pecado este tipo de tratamiento", subraya Santiago Ruiz de Aguiar, mientras que Pluvio Coronado, afirma en la misma línea que "la terapia más eficaz es la hormonal y es segura". "El problema es que tiene una serie de mitos que hay que desmitificar", expresa el médico.