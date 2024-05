Los familiares de los dos guardias civiles asesinados el pasado mes de febrero en Barbate están indignados y muy enfadados con el giro de la investigación, que ahora descarta que la narcolancha que embistió mortalmente a los agentes fuera la misma en la que iban 'El Cabra' y el resto de investigados. Rechazan sin embargo que los detenidos puedan quedar en libertad y sostienen que todos tienen alguna responsabilidad.

Hace dos días que las familias conocieron el informe de la UCO de la Guardia Civil que ahora ha dado un vuelco a la investigación. Creen que hay contradicciones y esperan se aclare la verdad cuanto antes.

La madre de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles asesinados, pide "que se haga justicia" y se muestra "totalmente en contra" de que los investigados puedan quedar en libertad. A su juicio, "las seis narcolanchas que había en el puerto esa noche son culpables porque las seis se protegían unas a otras", según ha trasladado en declaraciones al 'Diario de Cádiz'.

Desde la Asociación Nuestro Corazón por Bandera consideran que tras lo ocurrido no ha cambiado nada en Barbate y que todo sigue igual o peor. Su portavoz, Mónica Mojica, habla de "indignación" e "impotencia" y urge a poner de forma inmediata y "ya de una vez por todas sobre la mesa todos los medios materiales" para que "los asesinos entren en prisión cuanto antes".

El abogado de Kiko 'El Cabra', por su parte, sostiene que este informe de la Guardia Civil dice lo que ellos llevan defendiendo desde el principio: que los vídeos muestran que no fue la embarcación donde iba su defendido la que embistió a los agentes. Si no quedan en libertad, recurrirán, según ha indicado el letrado, Álvaro Aznar.

Aunque todavía no se sabe si quedarán en libertad o no, el giro de la investigación tranquiliza a los están aún en prisión. "Independientemente de las periciales y de todo lo que se quiera añadir, la prueba evidente es que no fueron ellos", insiste el abogado. Por el momento, ya sabemos que la Fiscalía pedirá que se les retire la imputación por asesinato, pero solicitará que permanezcan en prisión al estar acusados de contrabando y pertenencia a organización criminal.