Ahora

En la pedanía de Rincón de Seca

Muere un hombre de 65 años tras disparársele un arma accidentalmente en Murcia

Los detalles Ha sido su hija quien ha llamado a Emergencias alertando del suceso. En ese momento, un equipo de sanitarios se ha desplazado al lugar de los hechos.

Fotografía de archivo de una ambulancia de la Región de Murcia.Fotografía de archivo de una ambulancia de la Región de Murcia.EUROPA PRESS

Un hombre de 65 años ha muerto en la tarde de este viernes al disparársele un arma de fuego accidentalmente en la pedanía murciana de Rincón de Seca, informan fuentes del 112 y de la Policía Nacional.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:10 horas, cuando el fallecido ha quedado inconsciente tras recibir el tiro de un arma de pequeñas dimensiones, según ha informado su hija a Emergencias.

En ese momento, sanitarios se han desplazado al lugar en una ambulancia. Sin embargo, a su llegada han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria y no han podido hacer nada por salvar su vida.

