España sufre fatiga climática: reconocemos la crisis, pero ya no queremos escuchar más

La emergencia climática sigue ahí, pero algo ha cambiado en España: el compromiso social se desinfla. Reconocemos que el cambio climático existe... Pero ya no nos importa tanto como antes. Hoy, los expertos lo ponen nombre: fatiga climática.

"La sociedad empieza a dar la espalda a la crisis climática, no porque no le importe... Si no porque se siente agotada, desbordada", advierte Pedro Pozas Terrados, naturalistas y director ejecutivo del Proyecto Gran Simio. Y no es lo único que lo ve con preocupación.

Según diversos estudios, han caído en picado quienes consideran que hay que actuar de forma urgente e individual. Y en apenas dos años, cada vez son más los que creen que estamos sacrificando demasiado en nombre del planeta.

"Puede ser preocupante, sobre todo si lleva a una inacción", alertan los expertos. Porque mientras el calentamiento global sigue acelerándose, crece el desinterés ciudadano.

¿La solución? Cambiar el foco. "Ofrecer soluciones y no culpabilizar a las personas. La mayoría tenemos una responsabilidad muy pequeña comparada con la de las grandes corporaciones de combustibles fósiles", explican desde el ámbito académico y activista. El mensaje es claro: menos culpa ciudadana y más presión sobre los grandes contaminadores.

Pero esta apatía no es casual. Tiene raíces sociológicas. Hoy, el perfil más concienciado es mujer, mayor y progresista. El que menos: hombre, joven y de derechas. Lo que hasta hace poco era un rechazo residual de la extrema derecha, ahora empieza a extenderse en ciertos sectores del Partido Popular.

Carlos Mazón habla de la "radicalidad de muchas de las medidas del Pacto Verde Europeo". Feijóo rechaza la "dictadura activista" de la transición ecológica. Y Ayuso, fiel a su estilo, lo simplifica: "Desde que la Tierra existe ha habido siempre cambio climático".

Lo que antes era una urgencia transversal, hoy se convierte en trinchera ideológica. Mientras tanto, el planeta sigue ardiendo.