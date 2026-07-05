Así funcionaba el presunto fraude con medicamentos de personas mayores que investiga la Guardia Civil.

El contexto La denuncia de una trabajadora de una farmacia destapó un supuesto sistema por el que se dispensaban medicamentos con cargo a la Seguridad Social que, según la investigación, no llegaban a los residentes. La Guardia Civil investiga un posible fraude que podría rondar el millón de euros.

La denuncia de una trabajadora de farmacia desencadenó una investigación de la Guardia Civil que culminó con la detención de una farmacéutica y un médico por presunto fraude y falsedad documental. Se sospecha que utilizaban tarjetas sanitarias de residentes en cuatro residencias de León para dispensar medicamentos con cargo al sistema público, que no llegaban a los pacientes. El fraude, estimado en un millón de euros, implicaba la colaboración de un médico que proporcionaba recetas en blanco. Las residencias afectadas, una con plazas concertadas, niegan conocimiento de las irregularidades. La Guardia Civil advierte sobre la vulnerabilidad de los residentes y recomienda revisar facturas.

Todo comenzó con la denuncia de una trabajadora de una farmacia. Acudió a la Guardia Civil porque sospechaba que se estaban produciendo irregularidades en la gestión de la medicación de personas mayores que vivían en residencias. Aquella denuncia dio origen a una investigación que terminó con la detención de una farmacéutica y de un médico, investigados por presuntos delitos de fraude y falsedad documental.

Según la investigación, el supuesto sistema consistía en utilizar las tarjetas sanitarias de residentes para dispensar medicamentos con cargo al sistema público que, presuntamente, no llegaban a los pacientes. "Lo que denuncia es que se está procediendo a un vaciado sistemático de las tarjetas de la Seguridad Social", explica Roberto Pérez, capitán jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil de León y responsable de la investigación.

Según el capitán, cuando un residente necesitaba un medicamento, como paracetamol, también se dispensaban otros fármacos vinculados a su tarjeta sanitaria que, presuntamente, no eran necesarios. "Si un residente necesitaba paracetamol y tenía otros cinco medicamentos asociados a su tarjeta, se dispensaba el paracetamol que necesitaba y otros medicamentos que, presuntamente, se quedaba la farmacéutica y con los cuales defraudaba a la Seguridad Social", explica Pérez.

Los dos detalles que hicieron saltar las alarmas

Hubo dos circunstancias que llamaron especialmente la atención de la trabajadora que decidió denunciar. La primera, que a un mismo residente se le dispensaban medicamentos incompatibles entre sí, tratamientos que no deberían administrarse simultáneamente. La segunda, que algunos tratamientos de duración limitada seguían facturándose durante meses. Entre ellos, la heparina.

A partir de esos indicios, la Guardia Civil inició una investigación que terminó con registros en la farmacia, donde fueron intervenidas cientos de cajas de medicamentos, además de las tarjetas sanitarias de numerosos residentes.

La Guardia Civil investiga un presunto fraude con medicamentos de personas mayores

Recetas en blanco y tarjetas sanitarias

La investigación sostiene que el supuesto fraude requería la colaboración de un médico, que presuntamente facilitaba recetas firmadas en blanco, y el acceso a las tarjetas sanitarias de los residentes, que permanecían archivadas en la farmacia. "Las tarjetas sanitarias eran el medio necesario para poder expedir los medicamentos", explica Pérez.

Según la Guardia Civil, a las residencias únicamente se entregaban los medicamentos que solicitaban para los tratamientos de los residentes. El resto quedaba almacenado en la farmacia tras haber sido facturado al sistema sanitario y, según la investigación, posteriormente se eliminaba a través de una empresa de reciclaje o directamente en contenedores próximos al establecimiento.

Un posible fraude de hasta un millón de euros

La Guardia Civil investiga si alguna de las residencias implicadas pudo beneficiarse del presunto fraude mediante una comisión de alrededor del 3%. Los agentes sostienen además que la farmacia registraba unos ingresos muy superiores a los habituales para un establecimiento de esas características y de la población a la que daba servicio.

Las estimaciones de la investigación sitúan el posible fraude durante los dos años analizados en torno al millón de euros. La investigación afecta a cuatro residencias privadas situadas en la comarca del Páramo, en León. Una de ellas dispone de plazas concertadas y las otras tres pertenecen al mismo grupo empresarial.

laSexta ha contactado con la farmacéutica investigada, que ha preferido no hacer declaraciones.

La residencia con plazas concertadas asegura que rescindió su contrato con la farmacia tras conocerse los hechos. Otros centros continúan trabajando con ella y afirman que desconocían las presuntas irregularidades investigadas. También reconocen que las tarjetas sanitarias de los residentes permanecían en poder de la farmacia para la gestión de la medicación.

"Revisen las facturas"

Los investigadores creen que este tipo de prácticas aprovechan la especial vulnerabilidad de muchos residentes. "Son personas dependientes, que no suelen revisar sus tarjetas sanitarias y confían en quienes gestionan su medicación", explica Pérez.

Además, al tratarse en su mayoría de pensionistas, buena parte del coste de los medicamentos está financiado por la Seguridad Social. Eso hace que el importe que asume el paciente sea reducido y que posibles irregularidades puedan pasar desapercibidas durante mucho tiempo.

Durante los registros, los agentes localizaron medicamentos valorados en más de 200 e incluso 300 euros.

Pérez asegura que, tras intercambiar información con otras unidades, han detectado que este tipo de prácticas "cada vez es más habitual", por lo que lanza una recomendación a las familias de personas que viven en residencias: "Revisen las facturas y comprueben que coinciden con los tratamientos actuales, para verificar que no se siguen facturando medicamentos antiguos o cantidades superiores a las necesarias".

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