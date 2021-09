La escritora y pintora Paula Bonet ha denunciado el acoso que lleva un año recibiendo en el taller en el que trabaja. Lo ha hecho a través de redes sociales con una fotografía de la persona que la está amenazando y acosando.

"La persona que me acosa ha descubierto la ubicación de mi nuevo taller y ha impuesto su presencia, de nuevo, saltándose la orden de alejamiento que me concedió una jueza", ha explicado en su cuenta de Instagram.

El 'post' que ha publicado en redes de una fotografía aterradora. En ella aparece la persona que lleva un año detrás de ella al otro lado de la puerta del local.

"Ha llegado con flores. A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana, mientras yo trabajo", ha destacado en la publicación. "Me dice que le explique qué me pasa, que no me entiende; yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112", ha añadido.

Este lunes, 13 de septiembre, ha asegurado que tuvo que ponerse en contacto con el teléfono de emergencias hasta tres veces. Por el momento, sigue a la espera de que salga el juicio porque ya denunció los hechos el pasado año.

En su cuenta de Twitter también ha publicado dos fotografías en las que aparecen un ramo de flores colgado de la puerta del taller y una rosa tirada en el suelo. Unas amenazas que Paula Bonet ha denunciad en diversas ocasiones y por las que su acosador cuenta con una orden de alejamiento.