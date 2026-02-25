Elizabeth Duval, sobre la nueva denuncia a Errejón: "Deseo que la denunciante tenga mejor suerte que la que ha tenido Elisa Mouliaá"

La filósofa ha subrayado que "lo deseable" es que una denuncia pueda tramitarse sin poner en riesgo la seguridad ni la estabilidad psicológica de la denunciante, y ha pedido mayor protección para quienes acuden a la justicia.

Sale a la luz una segunda denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón, presentada también por el abogado Alfredo Arrieta, que ya representa a Elisa Mouliaá en la causa anterior. Por ahora no se ha revelado la identidad de la denunciante, que ha solicitado declarar como testigo protegida.

Los hechos habrían ocurrido en octubre de 2021, cuando, según relata la mujer, ambos quedaron y Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Para empezar, la escritora y analista Elizabeth Duval ha señalado: "Lo primero que hay que hacer es desear que esta denunciante tenga, al menos en parte, mejor suerte que la que ha tenido Elisa Mouliaá. El tratamiento mediático, la relación con los medios, la forma en que se ha seguido el proceso y su espectacularización no han beneficiado en ningún momento a la víctima”.

Duval ha añadido que "lo deseable sería que una denuncia así pudiera tramitarse sin poner en riesgo ni la seguridad ni la estabilidad psicológica de la denunciante", subrayando la necesidad de proteger a quienes dan el paso de acudir a la justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.