Entra en vigor la normativa de la baliza V16: claves para usarla correctamente

Los detalles A partir de este 1 de enero de 2026, todos los coches deberán llevar una de ellas en su interior porque será, a partir de ahora, "el único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada".

La baliza V16ya está aquí. Desde este 1 de enero de este 2026 todos los coches deberán llevar una de ellas en su interior porque será, a partir de ahora, "el único medio de señalización legal para vehículos inmobilizados en la calzada". En el caso de no llevarla, la multa será de 80 euros.

Su precio ronda los 40 euros y es importante, antes de usarla, comprobar si está cargada y ver si funciona. Es importante también que dentro del coche, la guardemos en un lugar próximo al que podamos acceder fácilmente y sin salir del vehículo.

Su modo de uso es sencillo. La baliza es un pequeño dispositivo luminoso con una tarjeta SIM no extraíble, conectado a la plataforma DGT 3.0.

De modo que, en el caso de que paremos el coche por algún percance o avería, debe colocarse encima del coche, tiene que ser visible a 1 kilómetro de distancia y, al estar conectado, envía automáticamente las coordenadas del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros organismos de control.

Esto permite, por tanto, que otros conductores reciban un aviso en sus navegadores o paneles de carretera antes incluso de llegar a tu posición. La baliza emite una luz intermitente de alta intensidad, visible en 360 grados durante al menos 30 minutos, y funciona con una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses, sea o no recargable.

No obstante, tanto la Guardia Civil de Tráfico como los Bomberos aconsejaban hace unos días mantener también los triángulos de emergencia, sobre todo cuando la visibilidad juega en contra.

"En un cambio de rasante, con luz de día, no se va a ver; y en una curva, tampoco", explicaba Edi García, bombero del Consorcio Provincial de Valencia, tras participar en el rescate de un vehículo accidentado en una curva a primera hora de la mañana.

La baliza V-16 puede no ser visible en determinadas circunstancias, por eso, insiste en la importancia de señalizar correctamente el obstáculo, colocando la advertencia al menos 50 metros antes del vehículo: "Está bien como complemento, pero solo como complemento".

Por su parte, Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, señalaba también que "cuantos más elementos tengamos para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería, mejor protegidos estaremos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.