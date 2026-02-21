Detienen a tres personas en Murcia por robar y enviar adormidera a otras ciudades de España y a Estados Unidos

¿Qué ha pasado? Después de interceptar cuatro envíos postales con casi siete kilos de esta sustancia, los agentes identificaron a los remitentes en Los Alcázares. Los tres han ingresado en prisión.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por robar y enviar cápsulas secas de amapola adormidera a varias provincias españolas y Estados Unidos. La operación 'Guru25' comenzó tras interceptar envíos postales en el aeropuerto de Alicante-Elche con casi siete kilos de 'Papaver Somniferum', relacionada con la producción de opio. Los sospechosos, tres hombres de origen indio, estaban vinculados a hurtos de adormidera en plantaciones legales en Albacete. Tras registros en Murcia, se incautaron 527 kilos de adormidera. Los detenidos ingresaron en prisión, mientras la operación sigue abierta para desmantelar el grupo y evitar la distribución ilegal.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que robaban y enviaban cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, al igual que también a Estados Unidos. A los tres, ya en prisión, se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La operación, llamada 'Guru25', comenzó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante- Elche. Una vez analizadas se determinó que se trataba de 'Papaver Somniferum', también conocida como adormidera o amapola real. Se vincula directamente a la producción de opio y de sus derivados.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que los paquetes se remitieron desde diferentes domicilios en Los Alcázares, en Murcia.

En la primera fase de la operación, los investigadores analizaron la documentación y el documento de los paquetes intervenidos. Posteriormente, se desplazaron hasta Los Alcázares para identificar a los presuntos remitentes. Así identificaron a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India.

Tras consultar los datos policiales se comprobó que los tres estaban presuntamente relacionados con hurtos recientes de adormidera en plantaciones legales, destinadas a uso farmacéutico, y situadas en Albacete.

Localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos investigados, los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. En ese momento se detuvo a los tres hombres y se intervinieron un total de 527 kilos de adormidera en sacas.

Después de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, todos ellos ingresaron en prisión.

La operación 'Guru25' se ha llevado a cabo con la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre-Pacheco.

Los agentes, con su intervención y con una operación que sigue abierta, han desmantelado el grupo y también han evitado la comercialización y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa.

