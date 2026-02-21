Ahora

Operación 'Guru25'

Detienen a tres personas en Murcia por robar y enviar adormidera a otras ciudades de España y a Estados Unidos

¿Qué ha pasado? Después de interceptar cuatro envíos postales con casi siete kilos de esta sustancia, los agentes identificaron a los remitentes en Los Alcázares. Los tres han ingresado en prisión.

La Guardia Civil incauta 527 kilos de adormideraLa Guardia Civil incauta 527 kilos de adormidera@guardiacivil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que robaban y enviaban cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, al igual que también a Estados Unidos. A los tres, ya en prisión, se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La operación, llamada 'Guru25', comenzó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante- Elche. Una vez analizadas se determinó que se trataba de 'Papaver Somniferum', también conocida como adormidera o amapola real. Se vincula directamente a la producción de opio y de sus derivados.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que los paquetes se remitieron desde diferentes domicilios en Los Alcázares, en Murcia.

En la primera fase de la operación, los investigadores analizaron la documentación y el documento de los paquetes intervenidos. Posteriormente, se desplazaron hasta Los Alcázares para identificar a los presuntos remitentes. Así identificaron a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India.

Tras consultar los datos policiales se comprobó que los tres estaban presuntamente relacionados con hurtos recientes de adormidera en plantaciones legales, destinadas a uso farmacéutico, y situadas en Albacete.

Localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos investigados, los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. En ese momento se detuvo a los tres hombres y se intervinieron un total de 527 kilos de adormidera en sacas.

Después de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, todos ellos ingresaron en prisión.

La operación 'Guru25' se ha llevado a cabo con la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre-Pacheco.

Los agentes, con su intervención y con una operación que sigue abierta, han desmantelado el grupo y también han evitado la comercialización y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia un "arancel adicional del 10%" tras el fallo del Supremo y acusa a sus jueces de ser "perros falderos de la izquierda radical"
  2. No son casos aislados, es violencia estructural: diez víctimas por la violencia machista en tan solo mes y medio
  3. La denuncia contra el exDAO destapa un 'braguetagate' en la cúpula de la Policía Nacional: apuntan a otros tres altos mandos por presuntos comportamientos machistas
  4. La izquierda, ante su segunda cita clave en una semana: Sumar se reúne para su refundación con la notada ausencia de Yolanda Díaz
  5. Vecinos, ecologistas y la oposición gallega celebran el carpetazo de la Xunta al proyecto de la macrocelulosa de Altri: "Sentimos orgullo"
  6. De 2,10 euros a 15 céntimos, la enorme bajada del precio de la lana merina ante otras que "no se recogen porque son inviables"