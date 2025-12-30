La Guardia Civil y los Bomberos exigen usar la baliza V-16 junto a los triángulos: "En una curva de día no se ve la baliza"

Las cuatro balizas V16 que dejan de estar homologadas por la DGT: solo podrás seguir usándolas en este caso

Los detalles Todos los coches que circulen por el territorio estatal deberán estar equipados con la baliza-V16. Un sistema conectado con la plataforma DGT 3.0 que comunicará que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

Desde el 1 de enero, llevar una baliza V-16 en el coche es obligatorio. Este dispositivo luminoso, conectado a la plataforma DGT 3.0, alerta automáticamente de vehículos inmovilizados. Aunque la baliza es eficaz, la Guardia Civil y expertos recomiendan mantener los triángulos de emergencia, especialmente en curvas y cambios de rasante, donde la visibilidad puede ser limitada. A pesar de que los triángulos no dependen de baterías, su colocación puede ser peligrosa. Pere Navarro, de la DGT, afirma que los triángulos seguirán siendo legales, pero la V-16 es ahora obligatoria. La combinación de ambos sistemas es aconsejable solo si se puede garantizar la seguridad.

El año arranca con promesas nuevas y rutinas por estrenar, pero también con obligaciones que conviene no pasar por alto. Desde el 1 de enero, llevar una baliza V-16 en el coche deja de ser una recomendación para convertirse en una exigencia legal. Aun así, la Guardia Civil de Tráfico advierte de que no siempre basta y aconseja mantener los triángulos de emergencia, sobre todo cuando la visibilidad juega en contra.

La baliza V-16 es un pequeño dispositivo luminoso con una tarjeta SIM no extraíble, conectado a la plataforma DGT 3.0. Este sistema permite comunicar automáticamente que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se ha desprendido y supone un obstáculo para la circulación. La baliza emite una luz intermitente de alta intensidad, visible en 360 grados durante al menos 30 minutos, y funciona con una pila o batería con una vida útil mínima de 18 meses, sea o no recargable.

La advertencia llega tras una intervención reciente de los servicios de emergencia. Edi García, bombero del Consorcio Provincial de Valencia, participó en el rescate de un vehículo accidentado en una curva a primera hora de la mañana. A partir de esa experiencia, lanzó una alerta clara: la baliza V-16 puede no ser visible en determinadas circunstancias. "En un cambio de rasante, con luz de día, no se va a ver; y en una curva, tampoco", explicó. Por eso insiste en la importancia de señalizar correctamente el obstáculo, colocando la advertencia al menos 50 metros antes del vehículo. "Está bien como complemento, pero solo como complemento", subrayó.

Una postura que comparte la división de Tráfico de la Guardia Civil, que se ha mostrado favorable a mantener los triángulos de emergencia. "Cuantos más elementos tengamos para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería, mejor protegidos estaremos", señaló Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

El Instituto Armado destaca especialmente la utilidad de los triángulos en curvas, cambios de rasante y momentos de transición lumínica, además de recordar que no dependen de baterías ni pueden quedarse sin funcionamiento.

Desde la Dirección General de Tráfico, su responsable, Pere Navarro, ya aclaró que el uso de los triángulos seguirá siendo legal y no conllevará sanción. "Lo único obligatorio a partir de ahora es la V-16. A partir de ahí, cada conductor puede hacer lo que considere. La baliza sustituye a los triángulos por ser más segura, pero quien quiera seguir utilizándolos puede hacerlo", afirmó en Más Vale Tarde.

Estas recomendaciones, sin embargo, han generado sorpresa entre algunos conductores. Para Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, los triángulos no deberían considerarse un complemento. "Colocarlos entraña un riesgo enorme: obliga a un peatón a caminar por una vía en la que puede ser atropellado", advirtió.

Con todo, la Guardia Civil matiza que la combinación de ambos sistemas solo debe aplicarse cuando sea posible colocar los triángulos con total seguridad, priorizando siempre la protección de las personas.

