La hermana de Heidi Paz y uno de sus amigos han asegurado hoy en el juicio al 'rey del Cachopo', acusado de asesinato, que la joven les confesó que tenía miedo y quería dejar la relación.

"Ella miraba lo controlador, lo impulsivo que era el señor Román. Tenía miedo de que le hiciera algo. Le había dejado una nota escrita de que ya no quería estar con él", ha apuntado un amigo de la víctima en su declaración.

Según la declaración de su amigo, la noche del 4 agosto Heidi sufrió un episodio violento con el que entonces era su pareja. "Me dijo que había tenido una discusión fuerte con él y no quería estar ahí", ha apostillado.

Asimismo, el entorno de la víctima ha manifestado que nunca estuvo relacionada con la prostitución ni el tráfico de drogas ni tuvo un alto tren de vida, como ha afirmado en otras ocasiones César Román y su defensa. Aseguran que "vivía con lo que cobraba por trabajar de camarera" y su propia hermana ha manifestado que apenas podía mandar dinero a Honduras. "Lo máximo que llegó a enviar a Honduras fueron 100 euros", ha apuntado al respecto.

Tras su declaración, la hermana de Heidi ha tenido que ser atendida por los servicios médicos en el juzgado al sufrir un ataque de ansiedad.

La expareja de la víctima también ha hecho referencia al carácter violento del acusado durante su declaración en la sesión de hoy. "Me dijo que la amenazó y le dijo que si no era para él, no era para nadie", ha indicado antes de explicar que llegó a tener un enfrentamiento con él.

En la misma línea se pronunció este jueves la exmujer de César Román, que relató que era celoso, que la controlaba y que "siempre aparecía donde estaba". Estuvieron 14 años juntos, y ha detallado personalidad del acusado: "Era una persona impulsiva, agresiva, manipuladora y celosa".