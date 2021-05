La madre de Heidi Paz, la mujer presuntamente asesinada a manos de César Román –más conocido como 'el rey del cachopo'-, ha testificado en el tercer día del juicio que busca determinar la culpabilidad del empresario. Durante su intervención, Gloria Francis Bulnes ha desmentido a César Román al asegurar que la maleta calcinada en la que apareció el cadáver de la víctima sí era de él: "Yo les ayudé en la mudanza y recuerdo esa maleta. Yo la monté en mi coche".

Esta declaración desmentiría la aportada por el acusado en el segundo día de juicio. El detenido rebatió a uno de los testigos claves, el taxista, quien transportó a César Román a la nave de Usera donde posteriormente sería encontrado el equipaje con el cadáver dentro. Mostró un 'trolley' azul y alegó que ese era el suyo. Además, sentenció que no había huellas ni ADN en la maleta.

Bulnes ha declarado detrás de un biombo y con una camiseta estampada con la cara de su hija. Ha asegurado que Román era muy posesivo: "La llamaba cada cinco minutos, la presionaba mucho, como un hostigamiento". De hecho, ha recordado que él se arrodilló ante ella para pedir la mano de su hija. "Yo le dije (a ella) que eso no me gustaba mucho", añadió.

Tras apenas dos meses de relación, Heidi Paz abortó de manera natural un hijo que esperaba del acusado. Sobre esta cuestión, Gloria ha relatado que la versión dada por su hija fue muy difusa porque le dijo que "se había caído", que "ya se lo contaría otro día" y que se puso a llorar, esquivando el tema. Cuando contaba lo relativo al aborto, Gloria se ha derrumbado. Ha rememorado que "sospechó que ese hombre le estaba haciendo algo malo que no le quiso decir" y que "sabía, por lo celoso que era, que la maltrataba". Según ha añadido, su hija no quiso decirle nada porque sabía que "podría haber hecho algo, llamar a la Policía".

"Esa es mi pena, si ella me lo hubiese dicho yo podría haber dicho algo", sentenció antes de parar unos minutos para tomar aire, beber agua y continuar. Las investigaciones apuntan a que la muerte de Heidi Paz se produjo el día 5 de agosto. Esto concordaría con la versión de la madre, que ha recordado que el día 4 dejó de saber de ella: "Yo le llamaba y le escribía pero no me contestó nunca más". Ha aseverado que tardó en denunciarlo porque pensaba que estaba con César.

Nunca se implicó en el narcotráfico

Así, si bien en el segundo día del juicio el acusado aseguró que la maleta en la que apareció el cuerpo de Heidi Paz fuese suya, la madre lo ha desmentido y le ha atribuido su pertenencia. También ha negado que su hija estuviese involucrada en temas de narcotráfico o prostitución, como alegó Román un día antes: "En la vida ha estado metida en drogas. Nunca".

Finalmente, ha reconocido que ha solicitado el cuerpo de su hija, hecho que la jueza del caso ha confirmado. Será entregado a la familia cuando finalice el juicio. Durante la testificación de Gloria, César Román se ha mostrado tranquilo, negando con la cabeza, tomando apuntes y hablando con su abogada. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para él, mientras que la defensa de la víctima eleva esta pena hasta los 25 años.