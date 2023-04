A Monty le dejaron a deber 350 euros en su bar en San Sebastián hace apenas unos días: "Nos encargó una clienta 100 pintxos para llevar y no vino a recogerlos", nos cuenta.

Ocurrió el Sábado de Pascua y, a día de hoy, aún no saben nada de esa mujer que solía frecuentar el bar, pesar del trabajo que les costó sacar adelante el pedido. La llamaron durante dos horas, le enviaron mensajes de WhatsApp... y su única respuesta fue un 'visto'. "Tuvimos gente dedicada a prepararlo, era el aperitivo de un sábado de Pascua a las tres de la tarde y hubo que empezar con antelación a preparar todo el pedido", lamenta el hostelero.

Por eso, a partir de ahora y aunque sean clientes habituales, exigirán un pago por adelantado como ya hace, por ejemplo, Maximino Pérez en su restaurante. Puedes ver sus testimonios en el vídeo principal de esta información.

El caso recuerda al de otro restaurante, también guipuzcoano, que cobró a unos clientes que no cancelaron su reserva. Un juzgado de San Sebastián ha dado la razón al restaurante Amelia. Su director, Xabier de la Maza, explica que ellos preparan todo para que sus comensales tengan "una experiencia perfecta", aguantando unas pérdidas que no pueden recuperar al no anularse la reserva.