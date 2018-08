El emotivo mensaje de la hermana de Diana Quer dos años después de su asesinato: "Prometo que voy a vivir por las dos"

Se cumplen dos años desde el asesinato machista de Diana Quer y su hermana Valeria ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales, en memoria de su hermana. "Te echo en falta en cada sitio que estoy, a cualquier hora y día tras día", cuenta Valeria en su cuenta de Instagram.

"La oportunidad de seguir viviendo que te quitó la vida no ha sido en vano. Quizá algo va a cambiar gracias a ti", añade Valeria en su mensaje.

Por su parte, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha vuelto a reivindicar el "sentido común" de mantener la prisión permanente revisable. En una carta titulada 'El legado de Diana Quer', Juan Carlos ha incidido en que esta pena ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "está vigente en la inmensa mayoría de los países" del entorno.

Según ha defendido, contribuye a "proteger a los seres más indefensos y vulnerables" de la sociedad, "como las mujeres, los menores y las personas con discapacidad".

"Simplemente establece algo de sentido común: que no se ponga en la calle a criminales extremadamente peligrosos hasta que no se haya acreditado por expertos, a través de exámenes rigurosos y criterios objetivos, que están plenamente rehabilitados y que su puesta en libertad no supone un peligro para la sociedad", ha subrayado en la misiva.

Quer ha saludado el acuerdo de las fuerzas políticas sobre la necesidad de reformar el Código Penal para amparar y proteger los derechos de la mujer frente a los violadores, tras la publicación de la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión.

Según ha argumentado, él se sumó a esa demanda "porque comparte el objetivo esencial" de la campaña que inició el pasado mes de enero contra la derogación de la Prisión Permanente Revisable.