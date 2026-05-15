Bisontes para luchar contra los incendios forestales en España: controlan el crecimiento de la vegetación y limpian el monte

Los detalles Un grupo de investigadores científicos apuesta por la introducción de este gran herbívoro en España para intentar frenar las olas de incendios forestales que suelen asolar cada verano nuestro país.

Un grupo de investigadores propone introducir bisontes en España para combatir los incendios forestales que azotan el país cada verano. Aunque no son una solución milagrosa, estos grandes herbívoros ya se utilizan en algunas reservas para controlar la vegetación, ya que su dieta incluye hasta 180 plantas diferentes. Esto ayuda a mantener el terreno limpio y reducir el combustible vegetal durante los meses de calor. Sin embargo, no hay evidencia científica de que los bisontes sean la única solución para controlar la biomasa, por lo que se sugiere no depender de una sola estrategia. laSexta informa que, entre el debate científico y la búsqueda de nuevas soluciones, los bisontes podrían ser una alternativa en la gestión de incendios.

¿Son los bisontes la clave para luchar contra los incendios? Así lo cree un grupo de investigadores científicos que apuestan por su introducción en España para intentar frenar las olas de incendios forestales que suelen asolar cada verano nuestro país.

Es verdad que no son bomberos. Tampoco una solución milagro, pero no se sorprendan si a partir de ahora empiezan a ver bisontes pastando y paseando por algunos de los montes de nuestro país.

Porque, en algunas reservas, estos grandes herbívoros ya se utilizan para controlar la vegetación y mantener el terreno más limpio. Según ha explicado la directora de una reserva animal, "comen muchas plantas", porque tienen una dieta que incluye la ingesta de hasta 180 plantas diferentes. Por ello, es el animal más proclive para ofrecer una siembra de biodiversidad.

Algunos expertos indican que no compiten de forma directa con otras especies. "No compite con nadie, tenemos pasto para bisontes y para nuestros ciervos o vacas". Algo que también hay que aprovechar.

Un proyecto de varias universidades plantea ahora utilizarlos como una herramienta indirecta frente a los incendios forestales. Menos vegetación acumulada significa menos combustible en los meses de calor.

"Si tienes 10 bisones durante 20 años en el bosque, ¿podríamos tener incendios? Pues igual sí, pero se propagarán más despacio", aseguran. Los expertos señalan que no hay evidencia científica para decir que si estos animales vivieran en algún momento en la península ibérica, pudieran alterar nuestro ecosistema.

"No está demostrado científicamente que el bisonte europeo vaya a ser la única solución para controlar la biomasa", nos cuenta otra experta. Ya hay ganaderías de cabras o de ovejas que son ganadería extensiva, que sirve perfectamente. Pero, indican, que no hay que invertir en una sola solución.

Entre el debate científico y la necesidad de nuevas soluciones, los bisontes podrían ser una alternativa en la gestion de incendios cada vez más extremos.

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