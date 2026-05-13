Emilio Delgado reacciona a la polémica de Ayuso tras su viaje a México: "Que deje de hacernos pasar vergüenza a los madrileños"

Emilio Delgado, cooportavoz de Más Madrid, valora la polémica generada por Ayuso tras su viaje a México y las acusaciones que está haciendo al Gobierno de "haberla puesto en peligro". En el vídeo podemos ver su crítica completa.

El coportavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha querido comentar la nueva polémica de Isabel Diaz Ayuso, quien ahora ha acusado a Pedro Sánchez y al Gobierno de haber puesto su vida en peligro, al no ofrecerle protección, en su viaje a México. Igualmente, la presidenta madrileña ha cargado contra la presidenta Claudia Sheinbaum con la que ha tenido sendos enfrentamientos.

Delgado se muestra así de contundente sobre esta actitud y comportamiento de Ayuso y de su equipo: "Es de manual trumpista: ir, provocar, liarla y, cuando alguien te llama la atención, victimizarte".

El problema, señala, "no es que Isabel Díaz Ayuso viaje, el problema es que lleva 33 viajes institucionales internacionales desde que es presidenta: siete de ellos en 2022 y 12 entre 2024 y 2026. Y el problema es la frecuencia y el vacío de contenido de muchos de ellos: se ha ido a Estados Unidos a ver un espectáculo de flamenco y a que la entreviste Telemadrid, o se ha ido a México a generar una crisis diplomática".

De modo que, "yo le pediría que deje de hacernos pasar vergüenza a los madrileños. No se lo dicen en su entorno porque la tienen miedo, pero se lo digo yo: deje de hacernos pasar vergüenza y de hacer el ridículo", añade y remata Delgado.

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