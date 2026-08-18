Emilio Carreño, sismólogo: "Para que se produzca un terremoto grande tiene que haber una estructura geológica que no se conoce que haya en Granada"

El sismólogo Emilio Carreño explica en Más Vale Tarde que "por la historia sísmica de Andalucía, no tenemos terremotos tan grandes como los que podemos ver en los medios de comunicación de otros países".

Después del terremoto que tuvo lugar el pasado sábado en Granda, hoy se producía un nuevo episodio del enjambre sísmico con un terremoto con tres réplicas que dejaba desperfectos, estructuras dañadas y vecinos evacuados.

Más Vale Tarde lo analiza con el sismólogo Emilio Carreño, que manda un mensaje de tranquilidad: "Para que se produzca un terremoto muy grande tiene que haber una estructura geológica suficientemente grande para que lo produzca, y hoy por hoy no se conoce que haya una estructura tan grande en esa zona".

El experto señala que a tenor de la historia sísmica de Andalucía, no existen terremotos tan grandes como los que se hayan podido producir en Colombia o Venezuela, si bien es cierto que "se van a seguir sintiendo terremotos y puede haber daños, porque hay muchos edificios que tienen parte no estructural ya dañada".

Carreño también indica que los daños se están produciendo por la poca profundidad del terremoto, si bien indica que "afortunadamente, las magnitudes no son muy grandes".

En el caso de que se produzca un nuevo terremoto, recomienda protegerse bajo una mesa o una cama firme y, si estamos en la calle, alejarse todo lo posible de las fachadas para evitar ser alcanzados por algún desprendimiento de cornisas o balcones.

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