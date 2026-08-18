Se busca vaquilla: los vecinos de Minglanilla (Cuenca) se movilizan para localizarla tras su huida de los encierros

Los detalles Los vecinos están preocupados. Pero desde el Ayuntamiento piden tranquilidad, ya que aseguran que es una vaquilla noble y tranquila.

Si se encuentran cerca del municipio de Minglanilla, entre las provincias de Cuenca y Valencia, tengan mucha precaución. Desde hace días, hay una vaquilla suelta. Huyó durante los encierros del pasado fin de semana y el pueblo entero se ha centrado en buscarla. Aun así, el Ayuntamiento quiere lanzar un mensaje de tranquilidad: la vaquilla es noble y tranquila.

Es la vaquilla más buscada de toda España. La última imagen que hay de ella es en un encierro de las fiestas de Minglanilla, en Cuenca.

Se escabulle entre las rejas y se escapa del recinto causando un gran revuelo entre los asistentes. "El coche, el coche, hostia...", grita un vecino en el vídeo que acompaña esta noticia.

Después de tres días intentando localizarla, este martes han hallado pisadas que podrían ser del animal. El alcalde de Minglanilla, Pedro José Perez, ha asegurado que "esta mañana hemos encontrado por lo menos donde ha estado y ha pasado".

Desde el sábado, un amplio dispositivo de protección civil y voluntarios realiza batidas. La recomendación municipal es clara: no intentar cogerla ni aproximarse al animal. Quien pueda avistarla debe limitarse a comunicar su ubicación a la Guardia Civil o al Ayuntamiento para que sean las personas encargadas de la búsqueda quienes intervengan.

El aviso se extiende a otros municipios. Ante la posibilidad de que el animal haya podido alejarse de Minglanilla, el Ayuntamiento ha comunicado la situación a otros consistorios de la zona, entre ellos Villanueva de la Jara, Ledaña o Castillejo de Iniesta, entre otros, para que permanezcan atentos ante cualquier posible avistamiento.

Los vecinos están preocupados. Pero desde el Ayuntamiento piden tranquilidad, ya que aseguran que es una vaquilla pequeña y mansa.

Si alguien la ve o tiene alguna información sobre su posible ubicación, ruegan que se pongan en contacto con el siguiente número de teléfono: 657 75 92 19.

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