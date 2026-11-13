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La Embajada de Ucrania en España niega la supuesta formación militar de miembros de Núcleo

Los detalles La Embajada lamenta que "la difusión de estas afirmaciones infundadas desacredita a la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales 'Azov' de la Guardia Nacional de Ucrania".

Un ultra de Núcleo Nacional haciendo el saludo nazi, Un ultra de Núcleo Nacional haciendo el saludo nazi,Europa Press

La Embajada de Ucrania en España desmintió este viernes que algunos miembros de la organización neonazi Núcleo Nacional recibieran formación militar en territorio ucraniano por parte de la Brigada 'Azov' de ese país. En un comunicado, la entidad "desmiente oficialmente la participación de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales 'Azov' de la Guardia Nacional de Ucrania en el entrenamiento de dichas personas".

Así responden a algunas publicaciones en medios de comunicación que indicaban que los miembros de la organización ultra habrían viajado a Ucrania a recibir esta formación. "No han recibido ningún tipo de instrucción ni entrenamiento militar en dicha brigada, ni prestan servicio en esta unidad", añade la embajada, refiriéndose a Núcleo Nacional.

Desde la delegación diplomática que lidera Yulia Sokolovska lamentan que "la difusión de estas afirmaciones infundadas desacredita a la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales 'Azov' de la Guardia Nacional de Ucrania, cuyos militares demostraron una valentía y una resistencia excepcionales durante la defensa de Mariúpol y siguen cumpliendo misiones de combate en la región de Donetsk, defendiendo a Ucrania y a toda Europa frente a la agresión rusa".

Por ello, la Embajada insta a los medios de comunicación "a respetar los principios de objetividad y rigor informativo, a tener en cuenta los hechos verificados y a abstenerse de difundir acusaciones no corroboradas contra los militares ucranianos".

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