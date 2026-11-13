Detenido otro menor de Blocus en Castellón por llamar a cometer incendios y cortar las calles de Valencia

Joven detenido en Valencia por su presunta vinculación a Blocus en una imagen de archivo.

Los detalles Al menos de 16 años se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

La Policía Nacional ha detenido en Castellón a un menor de 16 años, presunto miembro del movimiento Blocus Vlc, acusado de conspiración para desórdenes públicos, delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. El arresto se realizó a las 08:15 de este viernes, identificándose al menor como participante en el chat Blocus Vlc, donde coordinaba acciones para incendiar y saquear establecimientos en Valencia. Esta es la cuarta detención relacionada con el grupo, que planeaba actos vandálicos el 31 de octubre. Anteriormente, se detuvo a otros tres jóvenes vinculados a estos hechos. Las investigaciones continúan.

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Castellón a otro presunto miembro del llamado movimiento Blocus Vlc. Se trata de un menor de 16 años al que se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

La detención se ha llevado a cabo sobre las 08:15 de este viernes en la provincia de Castellón. El menor ha sido plenamente identificado como uno de los participantes en el chat Blocus Vlc, donde presuntamente llevaba a cabo labores de coordinación junto a otros participantes, haciendo llamamientos a cometer incendios y cortar las calles para, de esta formar, poder saquear los establecimientos del centro de Valencia.

Se espera que el detenido sea puesto en las próximas horas a disposición de Fiscalía de Menores. Esta es la cuarta detención llevada a cabo por la Policía Nacional en Valencia en las últimas semanas, en el marco de las investigaciones en torno al grupo Blocus Vlc, cuyos miembros instigaban a otros a cometer saqueos y actos de pillaje en comercios de la zona centro de la ciudad durante la tarde del sábado 31 de octubre.

El día 28 de octubre ya se arrestó a un menor de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación Blocus Vlc en aplicaciones de mensajería instantánea, decretando Fiscalía de Menores su ingreso en un centro de menores.

Dos días después, el viernes 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un joven de 18 años en la localidad valenciana de Alfafar, por su supuesta participación activa en las mismas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.

Al día siguiente, en la tarde del 31 de octubre, se detuvo a un menor de 16 años en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Valencia, lugar elegido por los miembros de dicho grupo para provocar actos vandálicos, de pillaje y saqueos durante esa tarde.

En el momento del arresto, el menor portaba guantes y prendas para tapar su rostro, así como un teléfono móvil que le fue intervenido. A estos tres se suma ahora este nuevo arresto, si bien continúan las investigaciones.

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