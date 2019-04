El informe psicólogico confirma la veracidad del relato de la víctima de la violación múltiple de San Fermín

Los peritos psicológicos que analizaron a la joven que denunció la violación en grupo de los San Fermín dan credibilidad a su relato, y según el diario de Navarra, no encuentran nada que indique que miente.

Esta sería una de las últimas pruebas que quedarían para la instrucción del caso y en ella llegan a la conclusión de que la joven sufre estrés postraumático.

El abogado de uno de los acusados, que afirma aún no tiene en su posesión dicho informe pericial, asegura que éste no probaría la agresión sexual. "El hecho de que la chica no tuviera ningún factor externo que considere que pueda mentir, no significa que esté diciendo la verdad", afirma el abogado Agustín Martínez.

Dos de los cincos procesados siguen sin abogado defensor y es probable que pronto los necesiten también en la causa abierta por los presuntos abusos sexuales a una joven en Pozoblanco, Córdoba.

A la denunciante se le realizará una prueba toxicólogica para determinar si fue drogada. Una vez que el juez intructor determine qué otras pruebas necesita, está previsto que pueda comenzar a llamar a declarar a los detenidos de San Fermín a los que la joven implica en este caso.