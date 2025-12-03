Ahora

LUCHA CONTRA LA PESTE PORCINA

Siguen las labores para frenar la peste porcina a la espera de que la Generalitat apruebe cazar a los jabalíes

¿Por qué es importante? Castilla y León y la Comunidad Valenciana también están pendientes de tomar la decisión. En Aragón, a partir del 4 de noviembre, se pagarán 30 euros por cada presa abatida.

El brote de peste porcina ha obligado a las autoridades a actuar de manera urgente para frenar el foco. Por eso mismo, la Generalitat de Catalunya ha tomado la decisión de eliminar jabalíes. En este sentido, los Agentes Rurales se encuentran a la espera de la orden para darles caza. No obstante, no se van a utilizar armas de fuego, sino jaulas y redes. Además, ya se han colocado vallas y repelentes químicos para impedir que los animales salgan del perímetro de seis kilómetros.

"Tenemos los mecanismos de captura preparados, los cuales permiten capturar grupos de jabalíes evitando la dispersión de los mismos, ya que no se utilizan armas de fuego", ha explicado Lluis Fallares, subinspector de los Agentes Rurales.

Asimismo, al dispositivo de búsqueda de Cataluña se han incorporado perros adiestrados para seguir cualquier rastro, sobre todo, el de los jabalíes muertos. "Van a oler la descomposición y cuando la detectan empiezan a ladrar sin tocar nada de donde están", ha detallado el jefe de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil, David García.

Del mismo modo, en comunidades como Castilla y León o la Comunidad Valenciana también se va a intensificar la caza para rebajar la población. Mientras que en Aragón se pagarán hasta 30 euros por cada jabalí abatido a partir del 4 de noviembre. Todo con el objetivo de que la enfermedad entre dentro de sus territorios.

Hasta el momento se han recuperado 50 cadáveres, aunque la cifra de casos positivos por peste porcina africana sigue siendo de nueve.

