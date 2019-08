Dos mujeres y sus familiares han sido evacuados entre los aplausos de la tripulación a bordo del Open Arms. Necesitaban atención médica urgente, y han sido trasladadas a un hospital de Malta. Pero el drama sigue siendo el mismo para 151 migrantes que han amanecido en el barco por undécimo día consecutivo.

Una situación desesperada contra la que luchan cada vez más rostros conocidos. Javier Bardem se ha sumado a la lista de célebres personalidades en dar su apoyo a la ONG. "Pedimos de manera pública a nuestro presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidere un procedimiento de reparto de todas las personas rescatadas en los diferentes estados de la comunidad europea", ha reclamado el actor.

No obstante, desde el Gobierno han instado a que Italia y Malta asuman su responsabilidad. "Esta situación en España no se da, no podría darse. Si nosotros tuviéramos un barco en esas circunstancias en torno a nuestras costas, ya estaría desembarcado", ha asegurado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

Mientras esperan una respuesta de las instituciones, en el Open Arms la presión y la tensión es cada vez más insostenible. "Hay alguna que otra discusión a bordo, quieren ponerse a salvo. Todo el mundo tiene miedo de que sean devueltos a ese infierno que es Libia", ha relatado Óscar Camps, fundador de la ONG 'Proactiva Open Arms'.

Para calmar los animos, un equipo de psicólogos acudirá a la embarcación, que se encuentra muy cerca de Lampedusa. Todavía en zona de rescate se encuentra el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras: prevé encontrarse con nuevas embarcaciones en alta mar, y eso que ya hay 251 migrantes a bordo, cuando el barco no debería superar los 200 pasajeros. No hay que olvidar que el drama del que huyen sigue estando ahí.