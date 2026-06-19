El verano entra con su primera ola de calor que podría durar hasta el miércoles

Los detalles La entrada de una masa de aire sahariano, que irá acompañada de calima, va a hacer que las temperaturas se disparen. Una situación que podría hacer que el martes se alcancen los 45 grados.

El verano comenzará el 21 de junio con un episodio de calor extremo que podría convertirse en la primera ola de calor del año, debido a la entrada de una masa de aire sahariano acompañada de calima. Este fenómeno, que se iniciará el domingo y podría durar hasta el miércoles, provocará un aumento significativo de las temperaturas. Bilbao podría alcanzar los 42 grados, estableciendo un récord para junio desde 1959, y en Badajoz se podrían llegar a los 45 grados el martes. Las altas temperaturas afectarán a varias comunidades, mientras que las tormentas también pondrán en aviso a otras regiones. Los cielos estarán despejados en general, salvo algunas nubes y posibles tormentas dispersas.

El verano entra el 21 de junio con un episodio de calor extremo que podría acabar siendo la primera ola de calor del año. Una situación que comenzará este domingo y podría durar hasta el miércoles.

Esta situación se debe a la entrada de una masa de aire sahariano, que irá acompañada de calima, y que hará que se disparen los termómetros. De esta forma, Bilbao podría alcanzar este domingo los 42 grados, convirtiéndose en el récord de temperatura más elevada para un mes de junio desde 1950. Un récord que también podrían alcanzar en otros 25 puntos del país.

Este calor extremo podría mantenerse hasta el miércoles, pudiendo alcanzar los 45 grados el martes en puntos como Badajoz.

De momento, este viernes las altas temperaturas pondrán en aviso a Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, mientras que las tormentas pondrán en aviso a otras cinco comunidades autónomas: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y La Rioja.

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Madrid; Álava y Guipúzcoa; Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja. Además, registrarán aviso por tormenta Teruel; Cantabria del Ebro; Burgos y Soria; Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Álava; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

En líneas generales, los cielos en la Península y Baleares estarán despejados o con algunas nubes altas, salvo por la presencia de nubes bajas en el Cantábrico y de nubes de evolución en las mesetas y en las zonas de montaña del interior.

Durante la madrugada podrían formarse algunas tormentas dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona. Por la tarde, es probable que se registren chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y en La Mancha. Por lo demás, los cielos en Canarias registrarán intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur y el tercio este y Baleares registrarán calima ligera.

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