La Rioja prohíbe las hogueras de San Juan y Navarra recomienda no celebrarlas por el alto riesgo de incendios ante la ola de calor

Los detalles El Gobierno de Navarra recomienda a las entidades locales que extremen la precaución en el uso del fuego con fines recreativos dentro de los municipios y La Rioja clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados.

El Gobierno de Navarra ha recomendado no celebrar las hogueras de San Juan debido al riesgo "muy alto" o "extremo" de incendios, que se espera continúe en casi todo el territorio. Además, se ha aconsejado a las entidades locales extremar la precaución en el uso del fuego con fines recreativos. La situación meteorológica, caracterizada por calor extremo y ausencia de precipitaciones, ha empeorado, aumentando el riesgo de incendios. En los últimos días, se han producido múltiples incendios de diversa gravedad, lo que ha generado una fuerte tensión operativa en el personal de extinción. Se recomienda también precaución en labores agrícolas y otras actividades rurales. La Dirección General de Interior continúa monitorizando la situación para ajustar medidas según sea necesario. Actualmente, está activado el nivel 0 de preemergencia del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales en Navarra.

El Gobierno de La Rioja ha prohibido las hogueras de la noche de San Juan y los fuegos artificiales debido a que, a lo largo de esta semana, la región sufrirá una extraordinaria e intensa ola de calor y las previsiones meteorológicas anuncian un elevado riesgo de incendios forestales en la región. Por su parte, el Gobierno de Navarra ha recomendado que no se celebren este martes y ha pedido a las entidades locales que extremen la precaución en el uso del fuego con fines recreativos dentro de los municipios.

La Rioja, en una nota, ha señalado este lunes que, ante esta situación, ha valorado que el índice de riesgo será de nivel extremo o superior en toda la comunidad durante los próximos días. Por ello, ha decidido prohibir las tradicionales hogueras de la noche festiva de San Juan, tanto en terrenos urbanos como no urbanos; así como el uso de cohetes, fuegos artificiales, material pirotécnico y otros artefactos voladores portadores de fuego, según ha informado EFE.

También ha acordado la clausura para su uso de todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en La Rioja; y la prohibición de las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos. El Gobierno de La Rioja, que ya ha trasladado esta decisión a los ayuntamientos de la región, ha pedido extremar las precauciones ante las altas temperaturas y ha solicitado la colaboración ciudadana para avisar de forma inmediata al 112 ante cualquier señal de un incendio forestal o de un comportamiento imprudente que pudiera provocarlo.

Riesgo "muy alto" o "extremo"

Mientras, el Gobierno de Navarra, dada la evolución de la situación meteorológica y la previsión de que el riesgo "muy alto" o "extremo" de incendios continúe en la práctica totalidad del territorio durante los próximos días, recomienda que no se celebren las hogueras de San Juan este martes. Asimismo, recomienda a las entidades locales que extremen la precaución en el uso del fuego con fines recreativos dentro de los municipios.

El pasado viernes, el Servicio de Prevención, Emergencias y Protección Civil se puso en contacto con las entidades locales recordando la normativa respecto al uso recreativo del fuego, y desaconsejó el uso del fuego en exteriores, la celebración de hogueras, el uso de material pirotécnico y cualquier artefacto con fuego, según ha recordado Europa Press.

Con la prolongación del episodio de altas temperaturas, las previsiones de riesgo "han empeorado respecto a la semana pasada", por lo que nuevamente se emite la recomendación expresa de que no se realicen estas actividades. La regulación de estas actividades en suelo urbano es competencia de los ayuntamientos y, por ello, desde el Ejecutivo foral se hace un "llamamiento a la prudencia" y a la suspensión de estas actividades, a causa del alto riesgo de incendios.

Calor extremo y ausencia de precipitaciones

La evolución meteorológica prevista para los próximos días se caracteriza por un episodio de calor extremo progresivo y ausencia de precipitaciones. Este lunes se esperan máximas que superarán los 38 grados en el Pirineo, los 39 grados en la Vertiente Cantábrica y alcanzarán los 40 grados en el resto del territorio, y temperaturas mínimas también en ascenso.

Para este martes la previsión indica un aumento de las temperaturas, con máximas de en torno a los 38 grados en la zona pirenaica, los 40 grados en la Vertiente Cantábrica y la zona Centro, y los 42 grados en la Ribera. Por la tarde no se descartan tormentas aisladas en el tercio norte, que podrían ser secas o acompañadas de chubascos débiles.

El miércoles se alcanzará el pico de calor, con máximas que podrían llegar a los 43 grados tanto en la vertiente cantábrica como en la Ribera. Existe también la posibilidad de algún chubasco tormentoso ocasional.

Múltiples incendios en los últimos días

Asimismo, durante los últimos días se han producido numerosos incendios "de diversa gravedad y extensión". Este lunes se han producido tres, dos de ellos de madrugada, en Lerín (Barranco del paredón) y la facería 31 (entre Los Arcos y Arroniz), y otro por la mañana, en Castejón. El domingo, los servicios de emergencia atendieron incendios en Lerín (las Vistillas), en Mañeru, con afección al núcleo urbano; en Unzué, en Los Arcos y en Mendívil.

Además, el Servicio de Bomberos atendió una solicitud de asistencia de SOS Rioja para extinguir un incendio de vegetación en Agoncillo (La Rioja). El sábado se declararon incendios en Carcastillo, Muruzabal, Mañeru (Lugarrieta) y en Tiebas-Muruarte de Reta.

La prolongación del actual episodio de altas temperaturas supone un riesgo acumulativo de incendios. Así, cada día de calor empeora la situación del día anterior ya que, debido a que no se han registrado precipitaciones significativas en los dos tercios inferiores de la Comunidad foral, la falta de humedad de la vegetación "hace que esté completamente disponible para arder ante cualquier fuente de ignición externa y, a su vez, facilita una propagación cada vez más rápida del fuego".

En estas condiciones, el operativo de extinción, formado por efectivos de bomberos, Medio Ambiente, Protección Civil y Policía Foral se encuentra "expuesto a una fuerte tensión operativa, debido a la gran cantidad de incendios atendidos desde el inicio del episodio meteorológico y las condiciones extremas de trabajo, con temperaturas muy altas e intervenciones prolongadas, ya que en muchos casos los incendios obligan a mantener retenes nocturnos para evitar rebrotes".

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda también extremar las precauciones en las labores de cosecha de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo "complicado" de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14 horas.

Monitorización exhaustiva de la situación

En esta situación, los servicios intervinientes están realizando reuniones diarias de seguimiento, para evaluar la situación con los datos de los incidentes atendidos el día anterior y las previsiones meteorológicas.

La Dirección General de Interior va a continuar monitorizando la situación "de forma exhaustiva" para establecer, si fuera necesario, medidas "más acordes" que pudieran afectar a las actividades agrícolas o de cualquier otra índole, en ciertas zonas de la Comunidad foral, "adecuándolas a la situación de emergencia que se pueda producir en cada momento, en función de las previsiones meteorológicas y el riesgo de incendios existente".

En este sentido, actualmente se encuentra activado el nivel 0 de preemergencia del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), ante el alto riesgo de incendio forestal en los próximos días, ya que de producirse incendios se prevé que su evolución pueda ser desfavorable, en vista de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación.

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