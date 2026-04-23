¿Dónde es festivo el 23 de abril de 2026 en España? De Sant Jordi a los comuneros

El 23 de abril de 2026, jueves, es festivo en muchas partes de España. Además de ser el Día del Libro, se celebra Sant Jordi, pero también es festivo en otras zonas no relacionadas con la figura de San Jorge.

Si pensamos en Sant Jordi inmediatamente se nos vienen a la cabeza las rosas y los libros de Barcelona. Pero lo cierto es que la 'festividad' a San Jorge va mucho más allá de la Ciudad Condal. Y precisamente en Barcelona es uno de los sitios en los que, pese a ser el punto neurálgico de las celebraciones, no está contemplado este día, el 23 de abril, como festivo en su calendario laboral.

Pero si atendemos a otras zonas de la comunidad autónoma, y también a otras regiones de España, podemos ver que sí es festivo en muchos puntos, por diferentes razones. La gran relación entre San Jorge y una fiesta inhábil como tal está en Aragón: día de San Jorge y también Día de Aragón, el 23 de abril se recuerda al jinete que ayudó al rey Pedro I de Aragón, en el siglo XI, en la reconquista de la ciudad de Huesca. Y sí, es festivo en toda la comunidad autónoma.

No es la única: en Castilla y León también es fiesta autonómica, a raíz de la batalla de los comuneros que acabó, en 1521, con la decapitación de Padilla, Bravo y Maldonado. El 23 de abril de 1521 se disputó en Villalar de los Comuneros (Valladolid) la batalla que decidió la suerte de la revuelta de las comunidades contra el gobierno del rey Carlos I iniciada un año antes, una derrota que prácticamente puso fin a la rebelión y convirtió esa jornada en el Día de Castilla y León.

Si bien no es festivo en Cataluña, sí es día inhábil en muchos municipios catalanes, como Sant Jordi Desvalls, en el Gironès, y también en otras partes de España. En la tabla que está sobre estas líneas puedes consultar dónde es festivo el 23 de abril de 2026.

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