Detienen en Cullera (Valencia) a un profesor por agresión sexual a una alumna de 5 años

Los detalles Un profesor ha sido detenido en Cullera por la presunta agresión sexual a una alumna de cinco años. El juez le ha dejado en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la menor.

La Guardia Civil ha detenido en Cullera a un profesor acusado de agredir sexualmente a una alumna de cinco años. Tras declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca, el docente quedó en libertad con medidas cautelares. Estas incluyen la prohibición de acercarse a menos de 50 metros de la víctima y de comunicarse con ella. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó que el hombre sigue investigado por presunta agresión sexual a menor, mientras se realizan nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Cullera a un profesor como presunto autor de una agresión sexual a una alumna de cinco años. Tras prestar declaración judicial, el investigado ha quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Según han informado fuentes del instituto armado a EFE, la detención tuvo lugar el pasado lunes. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

De acuerdo con lo confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del juzgado decretó el martes su puesta en libertad con medidas cautelares. Entre ellas, se incluye la prohibición de aproximarse a menos de 50 metros de la víctima, así como la de mantener cualquier tipo de comunicación con ella.

El hombre permanece investigado en una causa abierta inicialmente por un presunto delito de agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de nuevas diligencias que permitan esclarecer los hechos.

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