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Investigan como homicidio imprudente

Muere un tercer paciente oncológico de los que recibieron seis veces más de dosis de un fármaco en Burgos

Los detalles Tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos.

Hospital Universitario de BurgosHospital Universitario de BurgosAgencia EFE
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Un tercer paciente oncológico, de los cinco que recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada por un error en la preparación del fármaco, dos de los cuales fallecieron en diciembre, ha muerto en el Hospital Universitario de Burgos tras varios meses ingresado en estado crítico en la UCI, han confirmado fuentes del centro hospitalario.

El pasado 9 de abril el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 incoó diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de los otros dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos que, por un error en la preparación de un fármaco, recibieron una dosis seis veces mayor a la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco que hizo que tanto los ahora tres fallecidos como otros dos afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero, pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban. También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

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