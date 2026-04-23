Una exempleada denuncia a la empresa de MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo, por acoso y discriminación

Los detalles La exdirectiva describe un entorno laboral marcado por la desigualdad de género y asegura que el youtuber Donaldson evitaba trabajar directamente con ella al considerar que su apariencia "tenía cierto efecto sexual" sobre él.

Lorrayne Mavromatis, exempleada de la empresa de MrBeast, ha demandado a la compañía por acoso sexual y discriminación por embarazo en Carolina del Norte. Mavromatis, quien fue jefa del departamento de Instagram, acusa a James Warren, antiguo director general, de comentarios inapropiados y reuniones en su domicilio. También denuncia un entorno laboral desigual y que MrBeast evitaba trabajar con ella por su apariencia. La empresa, valorada en 5.000 millones de dólares, niega las acusaciones. Tras quedarse embarazada en 2025, Mavromatis fue despedida poco después de reincorporarse de su baja por maternidad, afectando su salud mental.

La empresa de MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo -479 millones-, ha sido demandada por una exempleada que ha presentado acusaciones de acoso sexual y discriminación por embarazo. La demanda fue interpuesta por Lorrayne Mavromatis en un juzgado de Carolina del Norte (EEUU), según informa The New York Times (NYT), y acusa al creador de contenido y a otros directivos de la compañía de años de acoso sexual y discriminación por razón de género.

Mavromatis fue contratada en 2022 como jefa del departamento de Instagram de la empresa y fue ascendida en varias ocasiones, hasta que denunció los hechos en 2023, tras lo cual fue apartada de su cargo. MrBeast, cuyo nombre real es James Stephen Donaldson, es una de las mayores estrellas de YouTube, donde cuenta con 479 millones de seguidores, y también figura entre los perfiles más seguidos de TikTok.

Su empresa, Beast Industries, es un conglomerado con presencia en distintos sectores que, según el NYT, está valorado en 5.000 millones de dólares. Según la denuncia, James Warren, antiguo director general de la compañía y primo del fundador, realizó comentarios inapropiados sobre la apariencia de Mavromatis y mantuvo reuniones laborales con ella en su domicilio, durante las que hacía observaciones sobre su vestimenta.

La exdirectiva describe un entorno laboral marcado por la desigualdad de género y asegura que Donaldson evitaba trabajar directamente con ella al considerar que su apariencia "tenía cierto efecto sexual" sobre él. Asimismo, sostiene que, cuando clientes masculinos le hacían "propuestas inapropiadas", Warren le indicaba que debía sentirse "halagada" por esa atención.

La compañía, que cuenta con unos 700 empleados y tiene su sede en Carolina del Norte, ha negado las acusaciones. En la demanda, la exdirectiva también menciona la existencia de un documento interno que instruía a los empleados a hacer todo lo posible "para empoderar a los hombres durante las grabaciones" y afirmaba que "no, no significa no".

En 2025, Mavromatis se quedó embarazada y, según su versión, la empresa no le informó sobre su política en estas situaciones. Además, asegura que durante el parto se vio obligada a participar en una reunión de trabajo por temor a represalias. Tres semanas después de reincorporarse tras su baja por maternidad, fue despedida.

La demandante afirma que su salud mental se ha visto afectada por estos hechos y que actualmente sigue tratamiento por depresión. Además de sus negocios como creador de contenido en YouTube, la compañía cuenta con empresas del sector alimentario, una cadena de hamburgueserías, una línea de chocolates y un parque de atracciones temporal en Riad (Arabia Saudí), entre otros proyectos.