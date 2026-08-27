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Pederastia en la Iglesia

La Diócesis de Zamora aparta del sacerdocio a un cura investigado por abuso sexual a menores

Los detalles El Obispado de la ciudad ha abierto un procedimiento contra el religioso, poniendo además en conocimiento a las autoridades civiles competentes. Afirman que la investigación debe hacerse "con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia".

Procesión del Cristo del Espíritu Santo en Zamora Procesión del Cristo del Espíritu Santo en ZamoraEuropa Press
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La Diócesis de Zamora ha apartado del sacerdocio de forma temporal y de cualquier trabajo que implique contacto con niños a un cura al que se investiga por un supuesto delito de abuso sexual a menores. Así ha informado de ello el Obispado de la ciudad en un comunicado, después de tener conocimiento de una denuncia del caso.

Ante esto, ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes y mantiene su "plena disposición a colaborar con ellas" en todo lo que pueda ser requerido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por el juzgado.

Por ello, el Obispado de Zamora ha abierto un procedimiento canónico relacionado con esa acusación contra un sacerdote diocesano.

Según los testimonios recibidos por la Diócesis, los hechos habrían sucedido "cuando las personas denunciantes eran menores de edad", ha precisado el comunicado.

Fernando Valera, obispo de Zamora, inició primero una investigación canónica, con recogida de testimonios y documentación para el esclarecimiento de los hechos. Más tarde, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en la materia en la Iglesia católica.

Tras examinar las actuaciones, el Dicasterio abrió un procedimiento canónico para "esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades" que puedan derivarse.

De forma paralela, los hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades civiles competentes en la materia.

A raíz de esta investigación, la Diócesis de Zamora ha mostrado su "compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables", así como con el esclarecimiento de cualquier situación de esa naturaleza "en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes".

Además, en el ámbito diocesano, se han adoptado medidas cautelares sobre el sacerdote, como el cese temporal de sus oficios como párroco, la suspensión temporal del ejercicio público de su ministerio sacerdotal y la prohibición de participar en toda actividad en la que estén incluidos menores de edad.

Pese a ello, el Obispado de Zamora ha aclarado que esas medidas cautelares tienen un carácter preventivo y no prejuzgan el resultado de los procedimientos de investigación en curso.

También ha manifestado su disposición a la "escucha, acogida y acompañamiento" de las personas implicadas en los hechos investigados, pidiendo prudencia mientras se desarrolla la investigación, algo que debe hacerse "con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado", ha concluido el comunicado de la Diócesis de Zamora.

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