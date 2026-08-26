Juan Manuel Medina ve "una mala actuación policial" en el Elche-Barça: "Ese codazo, propio de un luchador de MMA, está de más"

El abogado Juan Manuel Medina analiza la polémica actuación policial durante el Elche-Barça y pide a Laporta y Junts que se deje de politizar este asunto: "Se ve claramente que no han ido a por el chico porque lleve una estelada".

Continúa la polémica por la actuación policial con unos aficionados del F.C. Barcelona en el Elche-Barça, donde se pudo ver la imagen de un agente de la Policía Nacional propinar un codazo en la cara a un joven que ya estaba inmovilizado en el suelo.

Mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska afirma que pudo haber un uso "desproporcionado" de la fuerza y desde el Barça se condenan los hechos, el Sindicato Unificado de Policía aseguran que la actuación de la UIP fue "absolutamente impecable".

El abogado Juan Manuel Medina considera que en este caso "hay una mala actuación policial", ya que "en el momento en el que una persona está reducida en el suelo, ese codazo, propio de un luchador de MMA, está completamente de más".

Además, opina que la defensa del Sindicato Unificado de Policía "no ayuda en nada", porque "los sindicatos policiales se caracterizan también por saber apartar y corregir a sus miembros que no actúan correctamente".

Por otro lado, carga contra la "politización" de este asunto: "A mi, que el señor Laporta o el Barça quiera hacer un acto de desagravio a la estelada con la connivencia de Junts me parece absurdo, porque se ve claramente que no han ido a por este chico porque lleve una estelada, porque está rodeado de chicos que las llevan".

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