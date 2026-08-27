Un accidente con una telecabina en los Alpes franceses provoca 23 heridos, tres gravísimos

Los detalles La cabina, en la que viajaban unas 50 personas, impactó contra una grúa que realizaba trabajos en la estación de L'Alpe d'Huez. El choque proyectó a los pasajeros hacia delante y abrió una investigación.

Al menos 23 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad extrema, después de que una telecabina impactara este miércoles contra la grúa de un camión en la estación de L'Alpe d'Huez, en los Alpes franceses, según ha informado la Prefectura del departamento de Isère.

El siniestro se produjo cuando la telecabina, que parte de una cota de 2.700 metros, inició su recorrido e impactó contra la grúa de un camión que realizaba trabajos en la zona, según explicó este jueves a la emisora Ici Fabrice Boutet, director general de SATA, la empresa que explota los remontes de la estación.

El impacto proyectó hacia delante a los ocupantes de la cabina, en la que viajaban unas 50 personas, según la delegación del Gobierno. Boutet ha reconocido que la grúa no debería haber estado levantada en ese momento.

"Obligatoriamente hay un error. Ahora la investigación nos dirá dónde se produjo este error, pero está claro que esta grúa no tendría que haber estado nunca levantada", ha señalado el responsable de la empresa, mientras se investigan las circunstancias del accidente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido