Cuando se cumple casi un mes de la desaparición de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas junto a su padre en Tenerife, la familia de las pequeñas ha vuelto a pedir la colaboración ciudadana para encontrarlas.

Por ello, han difundido nuevas imágenes de las niñas, de uno y seis años, para que puedan ser localizadas cuanto antes. Ambas aparecen en un vídeo muy risueñas, jugando encima de la cama y riéndose juntas.

Desde el pasado 27 de abril, la familia ha compartido diferentes vídeos y fotografías de las pequeñas, y también algunos textos dirigidos a su progenitor, Tomás Gimeno, para pedirle que regrese con las niñas sanas y salvas.

Concretamente la madre de las menores, Beatriz Zimmerman, le ha escrito una carta para que reaparezca con Anna y Olivia: "Tomy, te escribo esta carta porque necesito que pienses con el corazón, y no con la mente. Lamentablemente, el único medio es este". "Sé que las quieres más que a ti mismo. Sé que jamás les harías daño, he defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda", reza la misiva.

La investigación continúa por mar incorporando un sónar de barrido lateral y un robot submarino. Por el momento, el paradero del padre de las niñas, con una orden internacional de búsqueda por secuestro parental, también sigue siendo una incógnita