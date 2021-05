Tres semanas después de la desaparición de Anna y Olivia, las niñas de Tenerife, su madre ha divulgado un nuevo escrito a través de las redes sociales en el que afirma que ya no tiene "fuerzas" y que la espera y la incertidumbre son una "tortura".

Beatriz señala que también ella quiere "desaparecer" y que no le "salen casi las palabras", pero así y todo llama a no "rendirse" y a seguir compartiendo las imágenes de sus niñas "por todo el mundo".

"Ya no me salen casi las palabras, yo también quiero desaparecer , ya no tengo fuerzas, esto es una tortura... Pero no podemos rendirnos, las niñas me necesitan y yo a ellas. Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están, no poder hablar, no saber cuándo las voy a ver", ha explicado.

La mujer ha animado a "compartir imágenes por todo el mundo": "Sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá mas tristes, ¿pero se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontremos? Todos juntos podemos si actuamos como una gran familia".

"De corazón les doy las gracias por seguir cada día compartiendo las imágenes por todo el mundo. Gracias, gracias, gracias", ha zanjado.

Precisamente hoy, agentes de la Guardia Civil han izado a tierra y se han llevado en un remolque la embarcación de Tomás Antonio, padre de Anna y Olivia, para someterla a una nueva revisión, previsiblemente con la ayuda de dos perros adiestrados para hallar restos orgánicos.