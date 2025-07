Un cartel pidiendo buenos modales, el método de algunos restaurantes para pedir educación a sus clientes

En algunos bares y restaurantes, como el Bar Tokio y el restaurante Rianxo en Pontevedra, se han comenzado a colocar carteles con normas básicas de comportamiento debido a las faltas de respeto de algunos clientes. Miguel Bardecanto del Bar Tokio menciona comportamientos inapropiados como sentarse sobre las mesas. En el Rianxo, Jesús Agrelo explica que el comportamiento de los clientes ha cambiado significativamente en los últimos años, lo que llevó a colocar carteles pidiendo que no se descalcen o pongan los pies en las sillas. Jeffrey, un camarero, señala que a menudo tienen que tolerar estos comportamientos.

No debería hacer falta, pero algunos bares han comenzado a colocar carteles con normas básicas para pedir educación porque están hartos de las malas formas con las que algunos de sus clientes les tratan durante el servicio.

"Faltas de respeto, el que se sienta encima de la mesa...", enumera Miguel Bardecanto, del Bar Tokio.

Así que, ante esta situación, pues se en el restaurante Rianxo, en Pontevedra, se apuesta por recordar a los clientes lo que no se debe hacer con carteles: "Se ruega no descalzarse, no poner los pies en la silla...".

"En los últimos años vemos como el comportamiento de la gente ha cambiado muchísimo", comenta Jesús Agrelo, del restaurante Rianxo. La gota que colmó el vaso para poner este cartel fue un cliente que llegó y se descalzó en el restaurante.

Jeffrey es cliente, pero también camarero y advierte de que "muchas veces tienes que tragarte todo y decir que el cliente tiene la razón".

En definitiva, siempre hay que cumplir unas normas como esperar nuestro turno o esperar a que recojan la mesa para sentarnos porque la educación está por encima de todo.