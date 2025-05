El día que Pedro Ruiz escandalizó a la hija de Franco con un show "conflictivo": "No sabía dónde me metía"

Durante el franquismo era difícil hacer sorna. Solo la sátira política más delicada escapaba de la censura. Hasta 1974, a tan solo un año de la muerte de Franco, el humorista y escritor Pedro Ruiz escandalizó a la élite del momento y a la nieta del dictador con su show.

Le calificaron de "conflictivo" en la prensa, pero durante esa noche imitó a curas y políticos de Madrid dando, así, el comienzo a una nueva era de la cultura. Algunos, incluso, se atrevieron a decir que dio la bienvenida a la libertad de expresión.

Él mismo cuenta a laSexta cómo vivió aquella "importante" noche de marzo de estreno. "Era una fiesta muy importante. Venían 600 invitados y, entre ellos, había siete ministros, el presidente del Gobierno (Carlos Arias Navarro) y la hija de Franco", recuerda.

Franco, por aquel momento, ya estaba gravemente enfermo, pero la dictadura seguía muy viva. Aun así, él se atrevió a hacer un "espectáculo muy incorrecto". Un show que la prensa del momento no dudó en calificar de "conflictivo" al día siguiente, tal y como se puede leer en las portadas de algunas crónicas, que te mostramos en este vídeo.

"Don Alfonso Osorio gritó '¡Fuera, fuera!' y don Federico Silva Muñoz se levantó y se fue", recuerda Ruiz, que no había hecho más que disfrazarse de sí mismo.

"Nadie había puesto una huella en el mundo de la parodia política, y yo vine como paracaidista. Yo no sabía dónde me metía, y ellos creo que tampoco. Y allí estaba yo diciendo unas cosas que no se estilaban ni se suponía que se pudieran decir", habla sobre el día que marcó un antes y un después en su carrera humorística.

Un día que, por poco, le cuesta el exilio forzado del país, como cuenta el artista sobre estas líneas, donde recuerda cómo fue retratar la sociedad de la época ante un público tan arriesgado como el que acudió a verle.

Su risa rebelde hizo de aquel pretendido cambio de aires una parodia, que hoy, 50 años después, nos acercan a una carrera que repasa sobre los escenarios. "Es un trozo de mi vida, pero también es un trozo de la vida de los demás que ahí para recordar", relata.

Pedro Ruiz celebra 50 años de carrera sobre los escenarios con un espectáculo en los Teatros del Canal, que podrá verse durante este fin de semana.