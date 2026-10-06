Detienen a un conductor en Ceuta por ocultar a un migrante en su vehículo para embarcar rumbo a Algeciras

Los detalles Los agentes localizaron, en la parte trasera y oculto bajo los asientos, un habitáculo acondicionado para el transporte clandestino de personas. La actuación policial se ha desarrollado en el Puerto de Ceuta.

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de Ceuta a un hombre que intentaba transportar ilegalmente a un migrante escondido en su vehículo hacia un ferri con destino a Algeciras, evadiendo el control documental. Esta acción se enmarca en un operativo reforzado tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, cuyo objetivo es controlar la salida de migrantes irregulares hacia la península. El detenido, de nacionalidad marroquí, es acusado de favorecer la migración ilegal. El migrante oculto ha recibido asistencia y se han iniciado los trámites administrativos por su situación irregular.

La Policía Nacional ha detenido en el Puerto de Ceuta a una persona que ocultaba en el interior de su vehículo a un migrante que pretendía acceder a un ferri con destino a Algeciras, eludiendo el correspondiente control documental.

Esta detención se produce justo en un momento en el que el dispositivo de la Policía Nacional se ha reforzado en la zona porturaria con motivo de la entrada masiva de migrantes producida los días 30 y 31 de julio. Una medida cuya finalidad es controlar la salida de posibles migrantes irregulares con destino a la península.

Fruto de este operativo, según detallan en una nota de prensa, se ha producido la detención de un varón de nacionalidad marroquí como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la migración ilegal).

La actuación policial se ha desarrollado en el Puerto de Ceuta, concretamente en el acceso de vehículos al ferri que efectúa la ruta Ceuta-Algeciras.

Durante el control de uno de los vehículos, los agentes localizaron, en la parte trasera y oculto bajo los asientos, un habitáculo acondicionado para el transporte clandestino de personas. En el interior de dicho compartimento se encontraba escondido un migrante que pretendía acceder a la embaración eludiendo el correspondiente control documental.

Tras prestar asistencia al migrante, se ha producido la detención del conductor del vehículo y titular del mismo. Asimismo, una vez requerida la documentación al migrante que viajaba oculto, se han iniciado los trámites administrativos por su situación irregular.

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