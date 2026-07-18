Un total de 17 detenidos y 25 investigados por las carreras ilegales 'Modo Francia' en Toledo

El contexto En una de las concentraciones ilegales, los participantes atacaron de manera coordinada a un coche policial. La Guardia Civil advierte de que son "actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de las personas asistentes y el orden público".

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas en una operación contra las carreras ilegales en Toledo, investigando a otras 25 por su presunta participación u organización. Estas carreras, denominadas 'Modo Francia', alcanzaron su auge entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, atrayendo a numerosos asistentes y generando graves riesgos para la seguridad vial y el orden público. Durante uno de los eventos, se atacó a un coche oficial con extintores y pirotecnia. La operación permitió frustrar parcialmente otra concentración ilegal y detener a un conductor responsable de un atropello múltiple. Se han intervenido diez vehículos y tramitado casi 30 denuncias administrativas.

17 personas han sido detenidas en el marco de la operación de la Guardia Civil para acabar con las carreras ilegales que se están produciendo en distintos puntos de la provincia de Toledo. Además, otras 25 están siendo investigadas por presuntamente participar u organizarlas.

Durante los meses de noviembre de 2025 a febrero de 2026, estas concentraciones ilegales, a las que llaman 'Modo Francia' tuvieron su auge en esta provincia, congregando a un elevado número de asistentes. Según explica la Guardia Civil, se trata de "actividades ilícitas que generan graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de las personas asistentes y el orden público" debido a que en estas carreras se realizan maniobras de conducción extremadamente peligrosas en las que usan pirotecnia y extintores.

Incluso algunos de los participantes atacaron de manera coordinada a un coche oficial durante la concentración conocida como 'Modo Francia2', uno de los episodios más graves de esta trama que también está siendo investigado. El vehículo oficial fue rociado con extintores mientras le lanzaban antorchas y material pirotécnico. Al mismo tiempo, uno de los participantes intentaba introducir bajo el vehículo un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.

Los agentes lograron frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal. También detuvieron al conductor presuntamente responsable de un atropello múltiple, que además dio positivo en cocaína.

Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido al núcleo organizador de estos eventos ilegales con la detención de los principales responsables de la organización y de varios autores materiales de agresiones contra agentes de la autoridad.

En el marco de la operación también han sido intervenidos diez turismos utilizados presuntamente en la comisión de estos delitos y se han tramitado casi 30 denuncias administrativas.

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