Detenido por violar y retener a una mujer a la que ofreció trabajo limpiando su vivienda en Palma

Los detalles Según la víctima, el hombre se acercó a ella para decirle que, si buscaba trabajo, podía empezar ese mismo día realizando labores de limpieza en su vivienda.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma acusado de violar, retener y amenazar de muerte a una mujer a la que había ofrecido trabajo en su vivienda. La intervención policial se produjo tras una llamada del hombre, quien alegaba que la mujer había entrado a robar en su domicilio. Sin embargo, la mujer explicó que había sido abordada por el hombre mientras dejaba currículums y que, tras llevarla a su casa, la agredió sexualmente. La víctima logró grabar vídeos del incidente, que sirvieron como evidencia para la detención del sospechoso, quien intentó desacreditarla por ser extranjera.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente violar, retener y amenazar de muerte a una mujer a la que ofreció trabajo en su vivienda en Palma.

Fue la tarde del pasado lunes cuando el 091 recibió una llamada alertando de que una mujer había entrado a robar en un domicilio de la ciudad, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al llegar, los agentes se encontraron a la mujer, muy nerviosa, y al hombre que había llamado, quien dijo que ella había entrado en su vivienda y que se negaba a abandonarla.

No obstante, la mujer ofreció una versión distinta. Explicó que estaba dejando currículums por la ciudad cuando se puso a llover y se resguardó en un establecimiento. El hombre se acercó a ella y le dijo que, si buscaba trabajo, podía empezar ese mismo día realizando labores de limpieza en su vivienda.

Ya en el domicilio, mientras la mujer limpiada una de las estancias, el hombre le bajó los pantalones y la violó. Al recriminarle lo que hacía, la empujó sobre la cama, la inmovilizó y le dijo que si no se dejaba la iba a matar.

La mujer intentó escapar, salió a la terraza y pidió ayuda, pero el único que le escuchó fue un vecino extranjero y, por la barrera idiomática, no supo que tenía que avisar a la Policía.

"O te metes para dentro o te tiro por la terraza", le espetó entonces el sospechoso. La mujer acató la orden y decidió emplear su teléfono móvil para grabar varios vídeos a escondidas. En ellos se puede ver al hombre parcialmente desnudo y se le escucha negándole la posibilidad de salir de la vivienda.

En un momento dado, el sospechoso se puso nervioso y llamó a la Policía asegurando que la mujer había entrado a robar. Él supuso que no creerían la versión de la mujer por su condición de extranjera, y así se lo trasladó a los agentes cuando llegaron: "Conozco un montón de policías, ¿vais a creer a esta que es inmigrante?", les preguntó.

Los policías vieron los vídeos grabados por la víctima y detuvieron al hombre, de nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal.

016, número contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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