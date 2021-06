Un hombre de 23 años y sobre el que pesaba una orden de alejamiento ha sido detenido por los Mossos d'Esqueadra en Barcelona por la detención ilegal de su pareja, a la que amenazó de muerte con un cuchillo en el domicilio de la víctima. La mujer había presentado previamente cuatro denuncias contra el hombre por hecho similares.

La Policía catalana ha informado en un comunicado de que la detención del hombre, de nacionalidad española y vecino de Barcelona, tuvo lugar el pasado jueves bajo la acusación de un delito de maltrato en el hogar, amenazas y rotura de condena hacia su expareja, a la que no se podía acercar y a la que retuvo en contra de su voluntad en su domicilio, donde la agredió y amenazó.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves, cuando la abogada de la víctima alertó a los Mossos de que el detenido, que tenía vigente una orden de alejamiento, había contactado con la víctima para quedar con ella con la excusa de devolverle un teléfono. El hombre, además, la amenazó con matarla si avisaba a la Policía.

Tras el aviso de la abogada, se alertó al Grupo de Atención a la Víctima (GAV), que estaba realizando un seguimiento de este caso, para establecer un dispositivo con agentes no uniformados para localizar al hombre ante la fiabilidad que se dio a sus amenazas de muerte. La abogada, horas más tarde, avisó de nuevo de que el hombre se había puesto en contacto con ella por teléfono y le había explicado que ya estaba con la víctima, que llevaba una navaja y que no dudaría en matarla si no se retiraba la denuncia presentada contra él.

Ante la evidencia del riesgo que corría la vida de la mujer, se activaron los agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos, quienes lograron entrar en el domicilio en el que estaba retenida la víctima y detener a su agresor. Sobre el detenido pesan 13 antecedentes, nueve de ellos relacionados con violencia machista. Tras pasar a disposición judicial este sábado, el juez decretó su ingresó en prisión.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.